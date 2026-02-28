Меню
Киноафиша Статьи Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота»

Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота»

28 февраля 2026 08:56
Кадр из мультсериала «Три кота»

Добрые истории про дружбу, семью и приключения — без перегруза и с понятным юмором.

Если у вас дома «Три кота» уже крутятся по десятому кругу — вы не одни. Хорошая новость: есть мультсериалы с похожей атмосферой — тёплые, понятные детям и без лишнего экшена. Я выбрала три варианта, которые чаще всего «заходят» поклонникам котят из Котополиса.

«Оранжевая корова» — тот же семейный вайб

«Оранжевая корова»

Это, пожалуй, самый близкий по духу вариант. В центре «Оранжевой коровы» — семья с детьми, которые постоянно попадают в бытовые ситуации: ссоры, недопонимания, маленькие кризисы.

Формула знакомая: проблема → обсуждение → мягкий вывод. Как и в «Трёх котах», здесь много внимания уделяют эмоциям ребёнка и спокойному разбору конфликтов. Отлично подходит для дошкольников.

«Четверо в кубе» — если хочется больше фантазии

«Четверо в кубе»

Здесь уже больше приключений, но подача всё ещё детская и дружелюбная. По сюжету четыре инопланетянина застревают на Земле и вместе с детьми изучают наш мир.

Мульт яркий, динамичный, но при этом добрый и понятный. Подойдёт детям, которым нравятся «Три кота», но хочется чуть больше движухи и фантастики.

«Лекс и Плу: Космические таксисты» — для тех, кто готов к апгрейду

«Лекс и Плу: Космические таксисты»

Этот вариант — шаг вперёд по темпу. Два друга открывают космическое такси и постоянно попадают в приключения по всей галактике.

Да, здесь больше экшена, чем в «Трёх котах», но сохраняется главное: дружба, юмор и понятные моральные выводы. Хороший выбор, если ребёнок уже немного «перерастает» спокойные истории.

Фото: Кадры из мультсериалов «Три кота», «Оранжевая корова», «Четверо в кубе», «Лекс и Плу: Космические таксисты»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
