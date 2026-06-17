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Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип?

17 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ликвидация»

Давайте разберемся, кого воплотил на экране Владимир Машков.

Легендарный сыщик из «Ликвидации» давно стал одним из самых любимых героев российских сериалов. Но существовал ли Давид Гоцман в реальности или сценаристы полностью его придумали?

У Гоцмана не было одного прототипа

После выхода «Ликвидации» зрители начали искать реального человека, который мог стать прообразом Давида Гоцмана. Однако однозначного ответа нет до сих пор.

Историки и ветераны уголовного розыска сходятся во мнении, что герой Владимира Машкова получился собирательным образом. Создатели сериала взяли черты сразу нескольких знаменитых оперативников, которые в послевоенные годы боролись с преступностью.

По словам заместителя председателя Всемирного клуба одесситов Аркадия Креймера, Гоцман воплощает образ целого поколения профессионалов уголовного розыска, а не конкретного человека.

Давид Курлянд — самый известный кандидат

Чаще всего прототипом Гоцмана называют Давида Курлянда. Он работал заместителем начальника уголовного розыска и участвовал в расследовании громких преступлений, легших в основу сюжета сериала.

Известно, что перед началом съемок режиссер Сергей Урсуляк и сценарист Алексей Поярков изучали его личное дело и воспоминания. Даже имя главного героя, вероятно, появилось именно благодаря Курлянду.

Сын оперативника Анатолий Курлянд позже говорил:

«Машков не похож на отца, который был ещё добрее. А вот внешностью вроде похож».

Смелость одного, опыт другого

Кадр из сериала «Ликвидация»

В образе Гоцмана исследователи находят черты и других известных сотрудников уголовного розыска. Среди них — Виктор Павлов, прославившийся ликвидацией опасной банды, Янкель Флиг, фронтовик и участник специального отряда по борьбе с бандитизмом, а также Артём Кузьменко и оперативник по фамилии Франк.

Одни современники вспоминали их невероятную смелость, другие — умение разговаривать с преступниками на одном языке, третьи отмечали профессиональное чутьё. Все эти качества в итоге и соединились в одном персонаже.

А может, Гоцман всё-таки существовал?

Интересно, что писатель Валерий Смирнов утверждал: Давид Гоцман был реальным человеком и даже дружил с его отцом. По словам Смирнова, у этого человека была совсем другая биография и семья.

Однако подтверждений этой версии так и не нашли. Поэтому большинство исследователей считают, что главный герой «Ликвидации» — это собирательный образ лучших оперативников своего времени.

Возможно, именно поэтому Давид Гоцман получился таким живым. В нём нет черт одного конкретного человека — зато есть характер, смелость и профессионализм целой эпохи.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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