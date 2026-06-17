Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип?

Легендарный сыщик из «Ликвидации» давно стал одним из самых любимых героев российских сериалов. Но существовал ли Давид Гоцман в реальности или сценаристы полностью его придумали?

У Гоцмана не было одного прототипа

После выхода «Ликвидации» зрители начали искать реального человека, который мог стать прообразом Давида Гоцмана. Однако однозначного ответа нет до сих пор.

Историки и ветераны уголовного розыска сходятся во мнении, что герой Владимира Машкова получился собирательным образом. Создатели сериала взяли черты сразу нескольких знаменитых оперативников, которые в послевоенные годы боролись с преступностью.

По словам заместителя председателя Всемирного клуба одесситов Аркадия Креймера, Гоцман воплощает образ целого поколения профессионалов уголовного розыска, а не конкретного человека.

Давид Курлянд — самый известный кандидат

Чаще всего прототипом Гоцмана называют Давида Курлянда. Он работал заместителем начальника уголовного розыска и участвовал в расследовании громких преступлений, легших в основу сюжета сериала.

Известно, что перед началом съемок режиссер Сергей Урсуляк и сценарист Алексей Поярков изучали его личное дело и воспоминания. Даже имя главного героя, вероятно, появилось именно благодаря Курлянду.

Сын оперативника Анатолий Курлянд позже говорил:

«Машков не похож на отца, который был ещё добрее. А вот внешностью вроде похож».

Смелость одного, опыт другого

В образе Гоцмана исследователи находят черты и других известных сотрудников уголовного розыска. Среди них — Виктор Павлов, прославившийся ликвидацией опасной банды, Янкель Флиг, фронтовик и участник специального отряда по борьбе с бандитизмом, а также Артём Кузьменко и оперативник по фамилии Франк.

Одни современники вспоминали их невероятную смелость, другие — умение разговаривать с преступниками на одном языке, третьи отмечали профессиональное чутьё. Все эти качества в итоге и соединились в одном персонаже.

А может, Гоцман всё-таки существовал?

Интересно, что писатель Валерий Смирнов утверждал: Давид Гоцман был реальным человеком и даже дружил с его отцом. По словам Смирнова, у этого человека была совсем другая биография и семья.

Однако подтверждений этой версии так и не нашли. Поэтому большинство исследователей считают, что главный герой «Ликвидации» — это собирательный образ лучших оперативников своего времени.

Возможно, именно поэтому Давид Гоцман получился таким живым. В нём нет черт одного конкретного человека — зато есть характер, смелость и профессионализм целой эпохи.