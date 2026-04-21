Над этими русскими женскими именами турки просто смеются: Наташа тоже в списке

Большинство жителей Турции относятся к россиянам вполне доброжелательно. Местные актёры могут похвастаться многотысячной армией поклонников в России, а простые обыватели прекрасно осознают, какую лепту в бюджет страны вносят русские туристы, отдыхающие на курортах.

Однако есть и моменты, которые вызывают у турок недоумение или даже раздражение. И речь идёт не о политике или традициях, а о… русских именах.

Сложности возникают из-за особенностей произношения. Некоторые привычные для нас имена турецкий язык перекраивает на свой лад до неузнаваемости.

Например, Юлия превращается в «Йулу» — буква «я» в начале имени оказывается туркам не под силу. Любовь звучит как «Лйубов», а Надежда и вовсе трансформируется в короткую «Надию».

Настоящим камнем преткновения становится буква «ё», которой в турецком языке просто не существует. В результате вместо привычного Алёна можно услышать «Алиону».

Не жалуют в Турции и мягкий знак. Так на свет появляются «Татиана» и «Дариа». С Натальей поступают проще — её часто сокращают до звучного «Натали».

Самый забавный казус происходит с именем Саша. В устах турок оно превращается в «Щащу» — мягкое и шипящее, что звучит для русского уха весьма необычно.

Более прогрессивные иностранцы, насмотревшись западных фильмов, предпочитают использовать международный вариант — Алекс.