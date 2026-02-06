На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же

Есть фильмы, которые смотришь раз — и запоминаешь навсегда. А есть такие, что становятся частью семейной традиции. Их цитируешь за праздничным столом, вставляешь фразы в повседневную речь и узнаёшь любую сцену с первых секунд.

«Любовь и голуби» — именно такая картина, родная и бесконечно знакомая.

Но между первым и десятым просмотром лежит целая пропасть. Только после нескольких раз перед экраном начинаешь различать тончайшие оттенки интонаций и ловить детали, ускользнувшие от взгляда новичка.

Готовы доказать, что вы — не просто зритель, а истинный знаток этой народной истории? Тогда этот тест для вас. Здесь собраны вопросы не на знание сюжета, а на внимание к мелочам.