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Киноафиша Статьи На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix

На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Ее образы копировали.

У «Эмили в Париже» давно сложилась большая аудитория, и во многом сериал привлекает зрителей именно модными образами главной героини. Наряды Эмили не всегда подходят для повседневной жизни, зато за их сочетаниями интересно наблюдать и брать отдельные идеи.

Но задолго до Эмили в советском кино появилась героиня, которая тоже стала настоящей иконой стиля. Зиночка из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» запомнилась зрительницам не только благодаря характеру, но и своим эффектным костюмам.

Наряды Зины

Роль Зины сыграла Наталья Селезнёва, а её наряды создавал Вячеслав Зайцев. Костюмы героини заметно выделялись на фоне привычной советской одежды и быстро привлекли внимание зрительниц.

Особенно популярным стало платье миди с контрастной отделкой, расклешёнными рукавами и необычным разрезом. Геометрический рисунок напоминал работы Ива Сен-Лорана, а свободный силуэт и многослойность перекликались с эстетикой хиппи.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Не меньший интерес вызвало короткое платье-рубашка с отложным воротником и прямым силуэтом. Подобные детали тогда часто встречались в зарубежных журналах, а после выхода фильма стали ориентиром и для советских модниц.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Макияж и причёска

Образ Зины не ограничивался одеждой. Зрительницы обращали внимание на короткую стрижку, выразительный макияж, румянец и длинные ресницы. Густая завивка завершала образ и хорошо сочеталась с внешностью Селезнёвой.

В финале модная Зиночка исчезает вместе с фантастической частью истории: Шурик видит свою настоящую жену — в очках и простом клетчатом костюме. Контраст особенно подчёркивает, насколько ярким и почти недосягаемым был образ Зины.

Повторить его полностью могли далеко не все: одежда, созданная Зайцевым, была скорее экранной мечтой, чем доступным вариантом для обычной советской женщины.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), сериала «Эмили в Париже»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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