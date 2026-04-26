На смену «Щербету» и «Далекому городу» придет 3 турецких «летника»: эти сериалы уже привлекли внимание зрителей

Кажется, турецкая индустрия наконец услышала зрителей. После долгого периода мрачных криминальных драм летний сезон снова делают легким — с романтикой, интригами и красивыми историями. И уже сейчас есть три проекта, за которыми точно стоит следить.

Снова семнадцать — мелодрама с тайнами прошлого

Если хочется классической летней истории с чувствами и семейными секретами, стоит обратить внимание на «Снова семнадцать». В центре сюжета — Арас, парень с непростой судьбой, который вырос в интернатах и отправляется в Бодрум, чтобы узнать правду о семье и найти брата. Там его жизнь резко меняется: он сталкивается с влиятельной семьей и знакомится с Лейлой.

Законы природы — от ненависти к любви

Еще один потенциальный хит — «Законы природы» от Ay Yapim. Здесь ставка сделана на популярный троп «от ненависти к любви». Главный герой Яман мечтает о карьере, но получает отказ. Спустя годы судьба сталкивает его с Доа — дочерью владельца той самой компании. И, конечно, их отношения начинаются с конфликта.

Дневники Аданы — главная загадка сезона

Самый таинственный проект — «Дневники Аданы». О нем известно меньше всего, но именно это и подогревает интерес. Сериал снимают в Стамбуле и Адане, режиссер — Муге Угурлар, сценарий пишет Екта Торун. Пока даже актерский состав держится в секрете, что редкость для турдизи.

Почему это важно

Возвращение летних ромкомов — хороший знак для индустрии. Зрители устали от тяжелых сюжетов, и спрос на легкие, эмоциональные истории снова растет.

Остается только надеяться, что новые проекты не просто красиво стартуют, но и смогут удержать внимание до финала.