На самом деле Таргариены горят в огне — в «Игре престолов» все напутали

В сериале «Дом дракона» есть сцена, в которой Рейнис, оказавшись в пламени, не получила никаких повреждений. Зрители тут же поняли, что это произошло, так как она Таргариен, а представители этого рода не могут сгореть.

Достаточно вспомнить Дейенерис в «Игре престолов» и то, как она буквально выходила из огня. Однако во вселенной Джорджа Мартина все не так однозначно.

Таргариены в «Доме дракона»

Во втором сезоне «Дома дракона» развернулась эпичная битва крылатых чудовищ — Рейнис на Мелеис отчаянно сражалась против Эйгона и Эймонда, оседлавших Солнечное Пламя и гигантского Вхагара. Хотя драконы явно пытались поджарить героиню заживо, огонь почти не причинил ей вреда.

Смерть настигла Рейнис позже — но не от пламени, а от падения с высоты. А Эйгона «поджарил» собственный брат Эймонд, после чего король предстал перед зрителями в весьма печальном виде, но живым.

Таргариены в «Игре престолов»

Таргариены еще в первом сезоне «Игры престолов» доказали, что не все равны перед лицом огня. Визерису III не повезло — расплавленное золото на голове погубило его.

«Огонь не убивает дракона. А он не был драконом», — равнодушно констатировала Дейенерис.

И вскоре она подтвердила это на практике — спокойно вышла из погребального костра с тремя новорожденными драконами, заслужив прозвище «Неопалимая». Даже в шестом сезоне она снова продемонстрировала этот удивительный иммунитет к пламени.

Таргариены у Джорджа Мартина

Но Джордж Мартин уже не раз объяснял фанатам — Таргариены вовсе не огнеупорны, как многие думают.

«ТАРГАРИЕНЫ НЕ ИМЕЮТ ИММУНИТЕТА К ОГНЮ!» — написал автор большими буквами в одном из онлайн-обсуждений.

Чудесное спасение Дейенерис из костра он называет исключительным магическим случаем, а не правилом. Визерис же продемонстрировал более типичную для Таргариенов реакцию на высокие температуры.

В книгах даже Неопалимая позже осознает опасность — во время боя на арене Миэрина она явно боится огня Дрогона и в итоге получает серьезные ожоги, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

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