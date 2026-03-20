На Netflix вышла главная премьера марта «Острые козырьки: Бессмертный человек»: собрали 3 эпизода сериала, которые стоит пересмотреть

На Netflix состоялась премьера самого долгожданного фильма весны — «Острые козырьки: Бессмертный человек». Но что же делать тем зрителям, которые уже забыли основные события из жизни семьи Шелби, ведь все-таки с момента последнего появления Томаса на экранах прошло уже целых четыре года.

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт в видео для YouTube-канала Netflix назвал три ключевых эпизода, которые стоит пересмотреть перед фильмом.

Сезон, серия 1

Чтобы понять финал этой части «Острых козырьков», Найт предлагает вернуться к самому началу.

«Эта серия действительно задаёт тон всему сериалу. Она знакомит с Томми Шелби так, что сразу становится ясно, кто этот человек. Вся серия необходима, чтобы точно понять, кто эта семья, чем они занимаются и почему они внушают такой страх», — отметил Найт.

В первой серии зрители знакомятся с семьёй Шелби. Томми крадёт партию оружия, что поднимает его статус в банде, но также привлекает внимание инспектора Честера Кэмпбелла.

Сезон 2, серия 6

Во втором сезоне Кэмпбелл вынуждает Томми убить высокопоставленного военного чиновника. При этом полицейский планирует ликвидировать самого героя, даже если тот выполнит задание.

Шелби убивают Кэмпбелла и военного Генри Рассела, но самого Томми похищают люди, работающие на того же полицейского. Его вывозят в поле трое вооружённых мужчин, и он готовится к смерти.

«Могила для него уже вырыта. Он просит время, и в эти минуты перебирает в памяти свою жизнь. То, что ему хотелось бы сделать. И думаю, зрители верят, что это конец. Но тут происходит неожиданный поворот», — отметил Найт.

Двое похитителей получают пули от третьего, который передаёт Томми, что с ним вскоре захочет поговорить сам Уинстон Черчилль.

Сезон 6, серия 6

И также Найт рекомендует пересмотреть финальную серию телевизионной версии «Острых козырьков» — последний эпизод шестого сезона. Сюжет в основном вращается вокруг двух событий: гибели тёти Полли от рук ИРА и того, что Томми узнаёт об опухоли мозга.

В финальной серии сын Полли, Майкл, погибает от рук Томми после того, как попытался напасть на его семью. А младшего из братьев Шелби, Финна, исключают из банды.

Томми выясняет, что никакой опухоли мозга у него не было. Врач его обманул. В итоге Томми оказывается рядом с этим доктором и направляет на него пистолет, но не стреляет.

«Прежний Томми нажал бы на курок. А этот убирает оружие, садится на коня и уезжает», — заключил Найт.

Причем, конь, на котором уезжает Шелби, белый. А в начале сериала он появился на чёрном.