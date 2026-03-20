На Netflix вышла главная премьера марта «Острые козырьки: Бессмертный человек»: собрали 3 эпизода сериала, которые стоит пересмотреть

На Netflix состоялась премьера самого долгожданного фильма весны — «Острые козырьки: Бессмертный человек». Но что же делать тем зрителям, которые уже забыли основные события из жизни семьи Шелби, ведь все-таки с момента последнего появления Томаса на экранах прошло уже целых четыре года.
Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт в видео для YouTube-канала Netflix назвал три ключевых эпизода, которые стоит пересмотреть перед фильмом.
Сезон, серия 1
Чтобы понять финал этой части «Острых козырьков», Найт предлагает вернуться к самому началу.
«Эта серия действительно задаёт тон всему сериалу. Она знакомит с Томми Шелби так, что сразу становится ясно, кто этот человек. Вся серия необходима, чтобы точно понять, кто эта семья, чем они занимаются и почему они внушают такой страх», — отметил Найт.
В первой серии зрители знакомятся с семьёй Шелби. Томми крадёт партию оружия, что поднимает его статус в банде, но также привлекает внимание инспектора Честера Кэмпбелла.
Сезон 2, серия 6
Во втором сезоне Кэмпбелл вынуждает Томми убить высокопоставленного военного чиновника. При этом полицейский планирует ликвидировать самого героя, даже если тот выполнит задание.
Шелби убивают Кэмпбелла и военного Генри Рассела, но самого Томми похищают люди, работающие на того же полицейского. Его вывозят в поле трое вооружённых мужчин, и он готовится к смерти.
«Могила для него уже вырыта. Он просит время, и в эти минуты перебирает в памяти свою жизнь. То, что ему хотелось бы сделать. И думаю, зрители верят, что это конец. Но тут происходит неожиданный поворот», — отметил Найт.
Двое похитителей получают пули от третьего, который передаёт Томми, что с ним вскоре захочет поговорить сам Уинстон Черчилль.
Сезон 6, серия 6
И также Найт рекомендует пересмотреть финальную серию телевизионной версии «Острых козырьков» — последний эпизод шестого сезона. Сюжет в основном вращается вокруг двух событий: гибели тёти Полли от рук ИРА и того, что Томми узнаёт об опухоли мозга.
В финальной серии сын Полли, Майкл, погибает от рук Томми после того, как попытался напасть на его семью. А младшего из братьев Шелби, Финна, исключают из банды.
Томми выясняет, что никакой опухоли мозга у него не было. Врач его обманул. В итоге Томми оказывается рядом с этим доктором и направляет на него пистолет, но не стреляет.
«Прежний Томми нажал бы на курок. А этот убирает оружие, садится на коня и уезжает», — заключил Найт.
Причем, конь, на котором уезжает Шелби, белый. А в начале сериала он появился на чёрном.
«Думаю, здесь есть контраст между двумя этими моментами. Мы понимаем, что Томми исцелён, что он стал лучше, что он уезжает, чтобы начать более простую жизнь», — заявил шоураннер.