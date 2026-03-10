Меню
Киноафиша Статьи «Понял, что это бездари»: Крыжовников рассказал, почему на Netflix отказались от «Слова пацана»

«Понял, что это бездари»: Крыжовников рассказал, почему на Netflix отказались от «Слова пацана»

10 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сотрудничество со стримингом не задалось.

«Слово пацана» могло прогреметь не только по всей стране, но и далеко за её пределами. Жора Крыжовников всерьёз предлагал проект Netflix, но там историю про казанские банды 80-х не оценили.

Режиссёр признавался, что ему всегда хотелось поработать с международной командой, и он даже специально учил английский язык в тайной надежде на совместный проект. Но стриминг заявку отклонил.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Ты им говоришь: "Казанский феномем", а они спрашивают: «Как "Лицо со шрамом" или "Бойцовский клуб"? В этот момент я в них разочаровался. Я понял, что это бездари», — отметил режиссер в подкасте DREAMCAST.

Как только начались бесконечные просьбы подобрать референсы, Крыжовников осознал, что представители Netflix находятся где‑то далеко за пределами актуального контекста.

Фото: Кадры из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
