«Понял, что это бездари»: Крыжовников рассказал, почему на Netflix отказались от «Слова пацана»

«Слово пацана» могло прогреметь не только по всей стране, но и далеко за её пределами. Жора Крыжовников всерьёз предлагал проект Netflix, но там историю про казанские банды 80-х не оценили.

Режиссёр признавался, что ему всегда хотелось поработать с международной командой, и он даже специально учил английский язык в тайной надежде на совместный проект. Но стриминг заявку отклонил.

«Ты им говоришь: "Казанский феномем", а они спрашивают: «Как "Лицо со шрамом" или "Бойцовский клуб"? В этот момент я в них разочаровался. Я понял, что это бездари», — отметил режиссер в подкасте DREAMCAST.

Как только начались бесконечные просьбы подобрать референсы, Крыжовников осознал, что представители Netflix находятся где‑то далеко за пределами актуального контекста.