На Netflix и не только: 3 детективных сериала, которые невозможно выключить даже ради сна

18 октября 2025 17:09
«Чёрная птица»

Истории о расследованиях, где каждый эпизод — как новая улика, а развязка не даёт уснуть.

Если вы любите детективы, где не угадаешь преступника до самого конца, эти три сериала — находка.

Умные диалоги, запутанные дела и атмосфера, которая держит до финальных титров. Один — о заключённом, ставшем сыщиком поневоле, другой — о замёрзшем городке, где каждый скрывает правду, и третий — о женщине, сломавшей систему ещё в XIX веке.

«Чёрная птица»

Мини-сериал Apple TV+ по реальной истории. Молодой преступник Джимми соглашается на сделку: свобода в обмен на дружбу с серийным убийцей.

Чтобы добиться признания, он проникает в тюрьму для душевнобольных преступников и начинает опасную игру с маньяком. Мощная драма о страхе, морали и цене спасения.

КиноПоиск: 7,8, IMDb: 8,1.

«Капкан»

«Капкан»

Холодный исландский нуар, где снег скрывает не только тела, но и правду. После шторма маленький прибрежный город оказывается отрезан от мира, а местный полицейский вынужден вести расследование без поддержки.

В каждой серии — мрачная красота северных ландшафтов и блестяще прописанная интрига.

КиноПоиск: 7,5, IMDb: 8,0.

«Закон Лидии Поэт»

«Закон Лидии Поэт»

Оригинальный сериал Netflix о первой женщине-адвокате Италии. Лидия Поэт расследует преступления, отстаивает права обвиняемых и борется с предрассудками в Турине конца XIX века.

Снято стильно и с характером — каждая серия как маленький манифест о свободе и справедливости.

КиноПоиск: 7,0, IMDb: 7,5.

Источник: дзен-канал Kinocentr

Также прочитайте: Пока мир только шатается, на Netflix он уже рухнул: 3 мощные антиутопии для вечера, который запомнится надолго

Фото: Кадр из сериала «Закон Лидии Поэт», «Капкан», «Чёрная птица»
