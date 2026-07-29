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Киноафиша Статьи На этом вопросе Трошкин бы сразу «посыпался»: а вы вспомните все угрозы Доцента из «Джентльменов удачи»? (тест)

На этом вопросе Трошкин бы сразу «посыпался»: а вы вспомните все угрозы Доцента из «Джентльменов удачи»? (тест)

29 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Формулировки могут ввести в заблуждение.

«Джентльмены удачи» — фильм, который разобрали на цитаты. Особенно это касается героя Евгения Леонова — Доцента. Его реплики, интонации и даже угрозы стали частью народного фольклора. Но среди множества фраз, которые приписывают этому персонажу, есть те, что он никогда не произносил.

В тесте — пять коротких предложений, которые многие помнят. Четыре из них действительно звучали в фильме, а одна реплика — результат неверного цитирования. Задача: найти ту самую фразу, которой Доцент не говорил.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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