На этом вопросе Трошкин бы сразу «посыпался»: а вы вспомните все угрозы Доцента из «Джентльменов удачи»? (тест)

«Джентльмены удачи» — фильм, который разобрали на цитаты. Особенно это касается героя Евгения Леонова — Доцента. Его реплики, интонации и даже угрозы стали частью народного фольклора. Но среди множества фраз, которые приписывают этому персонажу, есть те, что он никогда не произносил.

В тесте — пять коротких предложений, которые многие помнят. Четыре из них действительно звучали в фильме, а одна реплика — результат неверного цитирования. Задача: найти ту самую фразу, которой Доцент не говорил.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.