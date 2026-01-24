На этих кадрах замирали все советские зрители, а детям закрывали глаза: угадайте фильм СССР по сцене 18+ (тест)

Представление о том, что советская эпоха была полностью лишена откровенности на экране — не более чем миф. Кинематограф тех лет, пусть и в рамках строгой цензуры, всё же находил способы говорить о чувственности.

Иногда это были намёки и многозначные взгляды, но порой режиссёры рисковали показывать и более смелые сцены. Эти кадры, пройдя через все художественные советы, становились сенсацией для зрителей и предметом для обсуждений.

Они доказывали, что тема близких отношений вовсе не была под запретом. Проверим, насколько хорошо вы знакомы с этой стороной советского кино. Сможете ли вы угадать фильм всего по одному, но достаточно откровенному, кадру?