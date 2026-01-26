Меню
Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском»

26 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Невский»

Сериал возвращается в 2026-м, а тайна архитектора все еще жива.

В 2026 году на экраны выйдет восьмой сезон сериала «Невский». И это удивительно: за семь сезонов зрителям так и не дали однозначного ответа на главный вопрос всей истории — кто же был архитектором на самом деле.

Формально имя названо, финалы сыграны, злодеи устранены. Но ощущение недосказанности никуда не исчезло. Напротив, с каждым сезоном оно только усиливалось.

Почему образ архитектора так и не стал цельным

Изначально архитектор задумывался как профессиональный наемный убийца — холодный, расчетливый, почти мифический. Затем его неожиданно превратили в «народного мстителя», который якобы карает тех, кого не достал закон. Переход получился резким и плохо объясненным. В результате архитектор перестал быть персонажем и стал ролью, которую по очереди примеряли разные герои.

Бывший омоновец, Вершинин, Назаров — каждый на время выглядел «тем самым». Позже выяснилось, что архитекторов вообще несколько. Прием работал на интригу, но разрушал доверие: чем больше вариантов, тем меньше веры в любого из них, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Кадр из сериала «Невский»

Почему версия с Мельниковым не убеждает

Генерала Мельникова вывели как главного архитектора, но его поведение не соответствует уровню стратега. Он идет на неоправданные риски, доверяет людям, которым не должен доверять, и действует слишком прямолинейно. Особенно неправдоподобной выглядит его вера в то, что Таня Белова способна пойти против собственного мужа.

Финал седьмого сезона не поставил точку. Он оставил ощущение подмены: будто настоящая фигура так и осталась за кадром. И именно поэтому восьмой сезон воспринимается не как продолжение, а как последняя возможность наконец ответить на вопрос, с которого «Невский» когда-то начался.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
