Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса: вот в каких странах обожают хит

Кто бы мог подумать, что дружба любопытной девочки и добродушного медведя завоюет сердца миллионов зрителей по всей планете.

«Маша и Медведь» давно перестала быть просто детским мультфильмом. Это настоящий культурный феномен, который прошёл путь от скромных российских экранов до мировых рекордов. Искренность, талант и внимание к мелочам превратили локальный проект в глобальное явление. Рассказываем, как это произошло.

Признание на международной арене

В 2015 году авторитетный журнал Animation Magazine включил «Машу и Медведя» в список телешоу, которым суждено стать классикой. Мультфильм поставили в один ряд с американскими хитами вроде «Бургеров Боба» и «Всадника Боджака». Бывший продюсер проекта Дмитрий Ловейко тогда сказал важную фразу:

«Чтобы добиться такого результата в будущем, нужно приложить много усилий уже сегодня».

Команда восприняла эти слова всерьёз. Уже к 2017 году National Geographic сообщал, что сериал смотрят практически во всех уголках планеты. Мультфильм перевели на 35 языков, а в 2018 году компания Animaccord заключила партнёрство с Univision Communications, чтобы выйти на огромную испаноязычную аудиторию США.

Рекорды YouTube, в которые трудно поверить

Успех на YouTube стал настоящей сенсацией. Семнадцатая серия под названием «Рецепт катастрофы» вошла в топ-20 видео, набравших больше миллиарда просмотров уже к 2016 году. А к 2019-му эта же серия насобирала невероятные 3,3 миллиарда просмотров и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на платформе.

Цифры официальных каналов тоже впечатляют. Американский канал «Маша и Медведь» на YouTube насчитывает 4,6 миллиона подписчиков, а российский «Маша Медвед ТВ» — почти 19,6 миллиона. Прирост аудитории шёл бешеными темпами: только за один год канал набрал более шести миллионов новых зрителей.

В 2018 году Animaccord пошёл ещё дальше. Появились отдельные каналы на иврите, хинди и турецком — так что теперь Маша может поздороваться с детьми буквально на всех континентах.

Захват мира за пределами YouTube

Хотя именно YouTube стал мощным трамплином, создатели не стали ограничиваться одной платформой. В 2015 году Animaccord заключила сделку с Netflix, и мультфильм появился в каталогах США и Канады. Точных данных о просмотрах на стриминге, как обычно, мало, но, судя по популярности на других площадках, сериал нашёл своего зрителя и там.

А в 2017 году «Маша и Медведь» добрались до телевидения Индии. На канале Nick Jr. шоу показывали дважды в день всю неделю — настоящий телевизионный марафон для самых маленьких зрителей этой огромной страны.

Похоже, у любопытной Маши и её терпеливого Медведя приключения только начинаются.