Мультик «Мадагаскар» собирались лишить самых забавных героев: авторы передумали в последний момент

Популярный мультфильм «Мадагаскар» появился в кинотеатрах в 2005 году. Интересно, что изначально проект носил рабочее название «Дикая жизнь».

Успех у аудитории был мгновенным. Юным зрителям понравилась красочная и забавная четверка героев. Их родители с удовольствием ловили остроумные шутки и скрытые отсылки.

Но мало кто знает, что многие культовые моменты мультфильма родились спонтанно. И даже центральные персонажи могли выглядеть по-другому.

Герои «Мадагаскара»

В самой первой задумке главная четверка друзей была немного другой. Компанию льву, зебре и бегемоту составлял окапи.

Однако авторы столкнулись с любопытной проблемой. Оказалось, что мало кто из будущих зрителей представляет себе этого лесного жителя.

Чтобы не вводить никого в заблуждение, было принято решение. Загадочного окапи заменили на всем знакомого жирафа.

Джулиан в «Мадагаскаре»

Король лемуров Джулиан мог бы остаться на малозначительных ролях. По первоначальному плану ему отводили всего пару реплик за весь фильм.

Была даже версия полностью убрать этого персонажа. Но в итоге судьба Джулиана сложилась иначе. Его харизма и комичность покорили создателей мультфильма. В результате самовлюбленный «монарх» не просто остался в сюжете, а стал одним из самых ярких и запоминающихся героев всей истории.

Пингвины «Мадагаскара»

Этих неунывающих пингвинов, кажется, сама судьба привела в мультфильм. Изначально командир Шкипер и его отряд были созданы для совсем другого проекта.

В той истории им даже не удалось появиться на экране. Но авторам было жаль расставаться со столь колоритными персонажами.

Так пингвины-диверсанты нашли своё настоящее призвание. Они буквально ворвались в «Мадагаскар» и моментально украли все сцены, в которых появлялись.