«Мстители 5» собирались снять без Дауни-младшего: кто должен был заменить Доктора Дума и стать действительно мощным злодеем

Картина «Мстители: Судный день» представит зрителям масштабное противостояние вселенной Marvel с одним из наиболее могущественных противников — Виктором фон Думом, вошедшим в историю как Доктор Дум. Однако изначальный замысел создателей предполагал иную концепцию: центральным антагонистом сюжета должен был выступить Завоеватель Канг.

При таком развитии событий участие Роберта Дауни-младшего в проекте оказалось бы невозможным.

Идея «Мстителей 5»

В ходе дискуссии на Reddit сценарист Майкл Уолдрон приоткрыл завесу творческого процесса над первоначальной версией «Мстителей: Династия Канга». Он раскрыл один из разработанных сюжетных ходов, связанных с Юными Мстителями.

«Мы планировали показать, как молодые герои торжествуют после победы над одной из версий Канга», — пояснил Уолдрон.

Однако триумф должен был смениться разочарованием.

«Возможно, это был бы тот самый ящер-Канг из финальных кадров "Династии Канга" — сейчас уже сложно сказать однозначно», — уточнил сценарист.

После кардинального пересмотра концепции и переименования проекта в «Мстители: Судный день», к работе над новым сценарием привлекли Стивена Макфили, имеющего предыдущий опыт сотрудничества со студией Marvel.

Франшиза «Мстители»

Творческие планы пришлось менять после отказа от образа Канга в связи с уходом актера Джонатана Мэйджорса. Его обвинили в домашнем насилии.

После этого на международном Comic-Con в Сан-Диего состоялось сенсационное объявление о возвращении Роберта Дауни-младшего, но уже в амплуа Виктора фон Дума. Это знаменует его первое появление во франшизе после гибели в качестве Тони Старка в «Финале».

Актер уже мелькнул в образе Доктора Дума в сцене после титров картины «Фантастическая четверка: Первые шаги». А премьера «Судного дня» состоится 17 декабря 2026 года.

Для фильма вернулись к работе режиссеры Энтони и Джо Руссо. Производственный процесс официально завершился 19 сентября. А вот работа над заключительным эпизодом «Секретные войны» пока не начиналась.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.