Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мстители 5» собирались снять без Дауни-младшего: кто должен был заменить Доктора Дума и стать действительно мощным злодеем

«Мстители 5» собирались снять без Дауни-младшего: кто должен был заменить Доктора Дума и стать действительно мощным злодеем

31 октября 2025 10:23
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Был уже готов предварительный сценарий.

Картина «Мстители: Судный день» представит зрителям масштабное противостояние вселенной Marvel с одним из наиболее могущественных противников — Виктором фон Думом, вошедшим в историю как Доктор Дум. Однако изначальный замысел создателей предполагал иную концепцию: центральным антагонистом сюжета должен был выступить Завоеватель Канг.

При таком развитии событий участие Роберта Дауни-младшего в проекте оказалось бы невозможным.

Идея «Мстителей 5»

В ходе дискуссии на Reddit сценарист Майкл Уолдрон приоткрыл завесу творческого процесса над первоначальной версией «Мстителей: Династия Канга». Он раскрыл один из разработанных сюжетных ходов, связанных с Юными Мстителями.

«Мы планировали показать, как молодые герои торжествуют после победы над одной из версий Канга», — пояснил Уолдрон.

Однако триумф должен был смениться разочарованием.

«Возможно, это был бы тот самый ящер-Канг из финальных кадров "Династии Канга" — сейчас уже сложно сказать однозначно», — уточнил сценарист.

После кардинального пересмотра концепции и переименования проекта в «Мстители: Судный день», к работе над новым сценарием привлекли Стивена Макфили, имеющего предыдущий опыт сотрудничества со студией Marvel.

Кадр из сериала «Локи»

Франшиза «Мстители»

Творческие планы пришлось менять после отказа от образа Канга в связи с уходом актера Джонатана Мэйджорса. Его обвинили в домашнем насилии.

После этого на международном Comic-Con в Сан-Диего состоялось сенсационное объявление о возвращении Роберта Дауни-младшего, но уже в амплуа Виктора фон Дума. Это знаменует его первое появление во франшизе после гибели в качестве Тони Старка в «Финале».

Актер уже мелькнул в образе Доктора Дума в сцене после титров картины «Фантастическая четверка: Первые шаги». А премьера «Судного дня» состоится 17 декабря 2026 года.

Для фильма вернулись к работе режиссеры Энтони и Джо Руссо. Производственный процесс официально завершился 19 сентября. А вот работа над заключительным эпизодом «Секретные войны» пока не начиналась.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.

Фото: Кадры из фильма «Мстители: Война бесконечности» (2018), сериала «Локи»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом Читать дальше 31 октября 2025
Пеннивайз встретится с Бэтменом — это будет жестко! Звезда «Оно» может стать новым Джокером Пеннивайз встретится с Бэтменом — это будет жестко! Звезда «Оно» может стать новым Джокером Читать дальше 30 октября 2025
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра «С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра Читать дальше 27 октября 2025
Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране Читать дальше 1 ноября 2025
Ждали почти 10 лет? Потерпите еще чуть-чуть: до премьеры «Иллюзии обмана 3» остались считанные недели — даже американцы увидят фильм позже Ждали почти 10 лет? Потерпите еще чуть-чуть: до премьеры «Иллюзии обмана 3» остались считанные недели — даже американцы увидят фильм позже Читать дальше 1 ноября 2025
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном Читать дальше 31 октября 2025
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Читать дальше 31 октября 2025
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают Читать дальше 31 октября 2025
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше