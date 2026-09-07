«Можно даже омолодить меня в кадре»: звезда «Сумерек» считает, что его герою надо посвятить приквел

С момента выхода «Сумерек» прошло уже 17 лет, но до сих пор есть зрители, которые с удовольствием пересматривают ленту. Фанаты надеются на то, что последний из цикла роман Стефани Майер «Солнце полуночи» тоже будет экранизирован. В нем события рассказываются уже не от лица Беллы, а от самого Эдварда.

А актер из «Сумерек» Джексон Рэтбоун считает, что собственную интерпретацию истории надо дать и его герою — Джасперу. Исполнитель уверен, что этот недооцененный вампир заслужил приквел.

Приквел про Джаспера из «Сумерек»

Джексон Рэтбоун дал понять, что готов расширить сагу «Сумерки» с таким же подходом к герою, как в романе «Солнце полуночи». По мнению актера, его персонаж Джаспер Хейл мог бы показать убедительное перевоплощение из солдата в вампира и продемонстрировать искупление, прощение и любовь.

«Мне бы очень хотелось, чтобы история Джаспера была рассказана. Ведь даже есть технологии, чтобы омолодить меня — это было бы здорово», — объяснил актер.

Для Рэтбоуна арка Джаспера важна именно потому, что большая её часть осталась нераскрытой на экране. Однако никаких данных о том, что франшиза «Сумерек» будет в ближайшее время расширена, нет.

Джаспер в «Сумерках»

Джаспер Хейл — один из самых интересных персонажей саги «Сумерки». Рождённый в Техасе в 1843 году, он вступил в армию Конфедерации во время Гражданской войны. Благодаря природной харизме молодой солдат быстро стал майором.

Его жизнь изменилась в 1863 году, когда вампирша Мария обратила его. Джаспер приобрёл уникальную способность — чувствовать и управлять эмоциями окружающих. Это сделало его ценным участником вампирских конфликтов.

В 1948 году он встретил свою судьбу — Элис, которая предвидела их совместное будущее. Вместе они присоединились к клану Калленов в 1950 году, найдя, наконец, семью и покой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Сумерки».