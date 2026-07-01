Москва ИИ не верит? Попросили нейросеть дать 6 описаний к фильму Меньшова — угадаете? (тест)

«Москва слезам не верит» — один из тех фильмов, который многие пересматривают снова и снова. Историю Кати, Людмилы и Антонины знают даже те, кто родился спустя много лет после выхода картины. Кажется, что любимых героев уже невозможно чем-то удивить. Но мы нашли интересный способ взглянуть на них по-новому.

Мы попросили нейросеть описать персонажей фильма, но без имен, профессий и известных сюжетных деталей. Вместо этого искусственный интеллект составил для каждого своеобразный психологический портрет, основанный на характере, поступках и поведении.

Получилось довольно необычно. Где-то ИИ удивительно точно уловил суть героя, а где-то выдал настолько неожиданное описание, что остается только улыбнуться.

Попробуйте пройти этот тест и проверить, насколько хорошо вы помните персонажей легендарной картины Владимира Меньшова. Некоторые описания угадываются с первых строк, а над другими придется как следует подумать.