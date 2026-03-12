Молодежь в ярости от советского хита с Рыбниковым: «Я бы такого мужичка к себе близко не подпустила!»

Советская классика переживает сейчас второе рождение, но совсем в неожиданном ракурсе. Молодое поколение включает старые фильмы не для того, чтобы предаться ностальгии, а чтобы вооружиться попкорном и свежим взглядом на отношения. И тут начинается самое интересное.

То, что раньше считалось нормой или даже романтикой, сегодня вызывает вопросы и подозрения. Герои, которые в восьмидесятые сходили за страстных и неотразимых мужчин, в 2026 году запросто получают ярлык абьюзеров. Досталось даже фильму «Семья Ивановых» с Николаем Рыбниковым.

Сюжет

История разворачивается вокруг московского студента Алексея, который приезжает в Челябинск и сразу же пытается транслировать местным свои столичные взгляды на жизнь. Парень свято уверен, что трудиться как проклятый каждый день совсем не обязательно, и вообще можно жить в свое удовольствие, не утруждая себя рабочей каторгой.

Проблема только в том, что он влюбляется в Людмилу — молодую певицу, чья семья относится к потомственным рабочим, настоящим сталеварам, которые гордятся своим делом и считают его делом чести.

Знакомство с родителями девушки переворачивает мировоззрение Алексея с ног на голову. Глядя на этих уважаемых людей, передовиков труда, он вдруг остро осознает, как стыдно и зазорно быть бездельником. Праздная жизнь, которую он так рекламировал, перестает казаться идеалом.

И чтобы стать достойным своей избранницы и ее семьи, студент решает круто изменить судьбу и идет работать на завод — осваивать тяжелую профессию сталевара.

Отзывы

Молодежь особенно возмутил эпизод, в котором женщина баулы грузит, а муж обнимает цветок и с другом по-советски прощается.

«Я бы такого муженька так огрела. Он бы у меня бегал и баулы кидал. Хотя такого мужичка к себе близко бы не подпустила!», «Мужики палец о палец не хотят ударить. Привыкли, чтобы им все подавали!», — пишут в соцсетях.

Пользовательницы не понимают, как люди могут восторгаться этим фильмом: он не рассказывает о проблемах женщины, не поднимает проблему успешности — напротив, он пропагандирует образ жизни жены, которая должна все, а что взамен — ничего.

Удивительно, но и старшее поколение в Дзене поддерживает молодежь.