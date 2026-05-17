Млеете от Петербурга? Расскажу 5 вещей, которые не стоит делать в городе на Неве

Петербург остается великолепным городом, который притягивает миллионы туристов, однако ловушек для путешественников там немало. Это портит впечатление, хотя многие проблемы легко предотвратить. Ниже перечислены самые частые ошибки и простые советы, как их избежать.

Автор Дзен-канала «Путешествия с фотокамерой» рассказала, что не стоит делать.

1. Гулять по Невскому Невский проспект — красивая витрина города, но это туристическая оболочка. На главной улице много сувениров, ресторанов с зазывалами и аниматоров. Настоящий Питер чаще скрыт в переулках и дворах. За облупленной аркой может оказаться двор с резными перилами, старой плиткой и атмосферой прошлого века. В городе сохранились парадные с лепниной, витражами и печами. Их иногда можно посетить — по договорённости с жильцами или в составе экскурсии.

2. Снимать квартиру с «видом на Исакий» Объявления о квартирах с видом на Исаакиевский собор и лепниной часто обманчивы. Фотографии могут быть старыми или чужими, реальное расстояние до метро и достопримечательностей — больше, а «вид на собор» — лишь угол купола. Некоторые предложения публикуют только ради контактов или предоплат. Совет простой: бронировать через проверенные площадки, читать отзывы, проверять адрес на карте и не переводить деньги незнакомым людям. Если цена кажется слишком низкой, это повод насторожиться.

3. Фотографироваться с «Петром» На улицах работают костюмированные аниматоры, которые предлагают фото за плату. Часто условия не оговаривают заранее: названная сумма может относиться к одному кадру, а при съёмке требуют больше. Некоторые артисты агрессивно реагируют на посторонние камеры и могут требовать оплаты даже за случайную съёмку. Перед тем как фотографировать или подходить ближе, лучше уточнить все условия или отказаться и держать дистанцию.

4. Покупать прогулку по каналам у зазывалы Поездка по каналам — одно из самых приятных впечатлений, но покупать билеты у зазывал на набережной рискованно. Цена уличных продавцов обычно выше, состояние судна и квалификация гида — неизвестны, расчёт часто возможен только наличными и без чека. Маршруты и билеты через официальные сайты стоят дешевле и сопровождаются отзывами.

5. Садиться в «уличное такси» На деле поездки могут обернуться завышенной платой, объездами и требованием расчёта наличными без чека. Лучше пользоваться официальными такси через приложения, стоянками такси у терминалов или фиксированными трансферами.