Русский English
Млеете от Петербурга? Расскажу 5 вещей, которые не стоит делать в городе на Неве

17 мая 2026 07:00
Лучше на них не решаться.

Петербург остается великолепным городом, который притягивает миллионы туристов, однако ловушек для путешественников там немало. Это портит впечатление, хотя многие проблемы легко предотвратить. Ниже перечислены самые частые ошибки и простые советы, как их избежать.

Автор Дзен-канала «Путешествия с фотокамерой» рассказала, что не стоит делать.

1. Гулять по Невскому Невский проспект — красивая витрина города, но это туристическая оболочка. На главной улице много сувениров, ресторанов с зазывалами и аниматоров. Настоящий Питер чаще скрыт в переулках и дворах. За облупленной аркой может оказаться двор с резными перилами, старой плиткой и атмосферой прошлого века. В городе сохранились парадные с лепниной, витражами и печами. Их иногда можно посетить — по договорённости с жильцами или в составе экскурсии.

2. Снимать квартиру с «видом на Исакий» Объявления о квартирах с видом на Исаакиевский собор и лепниной часто обманчивы. Фотографии могут быть старыми или чужими, реальное расстояние до метро и достопримечательностей — больше, а «вид на собор» — лишь угол купола. Некоторые предложения публикуют только ради контактов или предоплат. Совет простой: бронировать через проверенные площадки, читать отзывы, проверять адрес на карте и не переводить деньги незнакомым людям. Если цена кажется слишком низкой, это повод насторожиться.

3. Фотографироваться с «Петром» На улицах работают костюмированные аниматоры, которые предлагают фото за плату. Часто условия не оговаривают заранее: названная сумма может относиться к одному кадру, а при съёмке требуют больше. Некоторые артисты агрессивно реагируют на посторонние камеры и могут требовать оплаты даже за случайную съёмку. Перед тем как фотографировать или подходить ближе, лучше уточнить все условия или отказаться и держать дистанцию.

4. Покупать прогулку по каналам у зазывалы Поездка по каналам — одно из самых приятных впечатлений, но покупать билеты у зазывал на набережной рискованно. Цена уличных продавцов обычно выше, состояние судна и квалификация гида — неизвестны, расчёт часто возможен только наличными и без чека. Маршруты и билеты через официальные сайты стоят дешевле и сопровождаются отзывами.

5. Садиться в «уличное такси» На деле поездки могут обернуться завышенной платой, объездами и требованием расчёта наличными без чека. Лучше пользоваться официальными такси через приложения, стоянками такси у терминалов или фиксированными трансферами.

Камилла Булгакова
