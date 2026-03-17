Вонзил нож в спину, хотя очень любил: как Джихангир предал Мустафу ради Хюррем

Отношения между старшим сыном султана Сулеймана Мустафой и его младшим отпрыском от Хюррем Джихангиром полны конфликтов и противоречий.

В сериале «Великолепный век» младший сын Сулеймана и Хюррем испытывал глубокую любовь и почтение к своему старшему брату. Он обожал своего брата. Более того, Джихангиру было в некой степени все равно, что Мустафа является не только сыном другой женщины, но и потенциальным наследником престола. А это означало, что он мог по сути уничтожить всех братьев, согласно нормы действовавшего тогда закона Фатиха.

Джихангир так преданно любил своего брата, что буквально умер от горя после его казни. Он во всем винил своих родителей Хюррем и Сулеймана.

Однако речь пойдет о предательстве самого Джихангира по отношению к обожаемому брату. В сериале был момент, когда и сам Джихангир сделал это по указанию матери.

В одном из эпизодов турецкого проекта Мустафа просил Джихангира выступить свидетелем против Хюррем, но благодаря вмешательству Михримах, которая убедила Джихангира поступить иначе, Роксолана была спасена и не опорочена. Джихангир не стал говорить плохое о своей валиде.

В итоге, как показывает сюжет «Великолепного века», Джихангир не только подложил свинью Мустафе, но и опозорил его перед их отцом, султаном Сулейманом. В этом контексте Джихангир сделал выбор в пользу матери, предав брата, что, вероятно, стало причиной его угрызений совести и внутренней борьбы. Возможно, Мустафа также вынес из этой ситуации определенные уроки. В любом случае, младший сын Хюррем совершил поступок, который старший сын султана никак не ожидал.

А вот, как говорят историки, в реальной жизни привязанности к старшему брату не было. Это все художественный вымысел.