Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна

Это настоящий подарок к Нового году.

«Аватар 3: Огонь и пепел» выходит в мировой прокат уже в декабре — и самое интересное начинается вокруг российских показов. Пока Disney остаётся вне этого рынка, кинотеатры внутри страны тихо, но уверенно готовят премьеру. Причём — со своим расписанием.

Когда и где покажут в россии

Мировый старт — 18 декабря. Россия — не в общем списке, но обход найден. Сети объявили собственную дату начала проката: 25 декабря фильм появится на больших экранах, ещё через два дня — доберётся до остальных площадок.

Отдельно заявлено: зрителям будет доступен дубляж, записанный для стран СНГ, то есть версия не фанатская, а официально озвученная.

Что расскажет третий фильм

Кэмерон меняет точку зрения истории. Теперь за кадром вместо Джейка Салли — его сын Лоак. События смещаются к вулканическим землям и новому клану На’ви — более агрессивному и далёкому от привычной идиллии Пандоры. Сторона, которую раньше не показывали: горячая, дымная, конфликтная.

Актёры и состав

В кадре снова Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет — весь основной костяк, знакомый ещё с первой части. Масштаб, судя по материалам студии, остаётся тем же: большой фантастический эпос без попытки уменьшиться.

