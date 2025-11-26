Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна

Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна

26 ноября 2025 14:15
Кадр из фильма «Аватар»

Это настоящий подарок к Нового году.

«Аватар 3: Огонь и пепел» выходит в мировой прокат уже в декабре — и самое интересное начинается вокруг российских показов. Пока Disney остаётся вне этого рынка, кинотеатры внутри страны тихо, но уверенно готовят премьеру. Причём — со своим расписанием.

Когда и где покажут в россии

Мировый старт — 18 декабря. Россия — не в общем списке, но обход найден. Сети объявили собственную дату начала проката: 25 декабря фильм появится на больших экранах, ещё через два дня — доберётся до остальных площадок.

Отдельно заявлено: зрителям будет доступен дубляж, записанный для стран СНГ, то есть версия не фанатская, а официально озвученная.

Что расскажет третий фильм

Кэмерон меняет точку зрения истории. Теперь за кадром вместо Джейка Салли — его сын Лоак. События смещаются к вулканическим землям и новому клану На’ви — более агрессивному и далёкому от привычной идиллии Пандоры. Сторона, которую раньше не показывали: горячая, дымная, конфликтная.

Актёры и состав

В кадре снова Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет — весь основной костяк, знакомый ещё с первой части. Масштаб, судя по материалам студии, остаётся тем же: большой фантастический эпос без попытки уменьшиться.

Также прочитайте: Нелегко придется не только Салли, но и Эйве: фанаты считают, что в трейлере «Аватара 3» не зря засветили огнемет

Фото: Кадр из фильма «Аватар»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот хит Netflix сейчас смотрят в 58 странах: взорвал топы простым сюжетом и духом Рождества Этот хит Netflix сейчас смотрят в 58 странах: взорвал топы простым сюжетом и духом Рождества Читать дальше 26 ноября 2025
Был слабейшим в клане, но стал лицом франшизы: реальная история Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника» Был слабейшим в клане, но стал лицом франшизы: реальная история Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника» Читать дальше 26 ноября 2025
Стала известна дата цифрового релиза «Хищника: Планета смерти» с 95% от зрителей на «томатах»: ждать осталось чуть больше 2-х недель Стала известна дата цифрового релиза «Хищника: Планета смерти» с 95% от зрителей на «томатах»: ждать осталось чуть больше 2-х недель Читать дальше 24 ноября 2025
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов «Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов Читать дальше 27 ноября 2025
Галадриэль уплыла, Гэндальф уплыл, Фродо уплыл. Один Арагорн — нет. Где логика? Фанаты нашли ляп во «Властелине колец» Галадриэль уплыла, Гэндальф уплыл, Фродо уплыл. Один Арагорн — нет. Где логика? Фанаты нашли ляп во «Властелине колец» Читать дальше 26 ноября 2025
Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Читать дальше 26 ноября 2025
Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3» Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3» Читать дальше 26 ноября 2025
5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо 5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо Читать дальше 26 ноября 2025
Спин-оффы, которые фанаты «Властелина колец» умоляют экранизировать: от молодого Арагорна до падения Гондолина Спин-оффы, которые фанаты «Властелина колец» умоляют экранизировать: от молодого Арагорна до падения Гондолина Читать дальше 26 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше