Мини-куличи улетают со стола за 5 минут: Мама-Кошка из «Трех котов» готовит их по особому рецепту на твороге

1 апреля 2026 17:09
Кадр из сериала «Три кота»

Это отличная альтернатива традиционному пасхальному лакомству.

Не все любят классические куличи, особенно если они долго готовятся. Создатели мультсериала «Три кота» предложили отличную альтернативу — творожные мини-куличи. Они готовятся быстро, получаются мягкими и исчезают со стола буквально за минуты.

Этот рецепт особенно понравится тем, кто хочет приготовить что-то простое и вкусное для всей семьи.

Что понадобится для мини-куличей

Для теста:

  • Творог — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Сахар — 100–150 г
  • Соль — ½ ч. л.
  • Мука — 550–600 г
  • Изюм — 100 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Дрожжи сухие — 2 ч. л.

Для глазури:

  • Яичный белок — 2 шт.
  • Сахарная пудра — 200 г
  • Сок лимона — 1 ст. л.

Как приготовить творожные мини-куличи

Сначала растворите дрожжи в теплом молоке. В отдельной миске смешайте творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Затем соедините обе смеси и аккуратно перемешайте.

Муку смешайте с промытым и обсушенным изюмом. После этого добавьте мучную смесь к основной массе и замесите тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на полтора часа.

Формируем мини-куличи

Когда тесто подойдет, обомните его и оставьте еще на 40 минут. Затем разделите тесто на небольшие кусочки и разложите по смазанным маслом формочкам.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мини-куличи около 20 минут до золотистой корочки.

Глазурь и украшение

Для глазури взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком до густой массы. Окуните каждый куличик в глазурь и украсьте цветной посыпкой.

Получаются нежные, мягкие и очень красивые мини-куличи — именно такие, которые любят Коржик, Карамелька и Компот.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
