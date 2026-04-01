Мини-куличи улетают со стола за 5 минут: Мама-Кошка из «Трех котов» готовит их по особому рецепту на твороге

Не все любят классические куличи, особенно если они долго готовятся. Создатели мультсериала «Три кота» предложили отличную альтернативу — творожные мини-куличи. Они готовятся быстро, получаются мягкими и исчезают со стола буквально за минуты.
Этот рецепт особенно понравится тем, кто хочет приготовить что-то простое и вкусное для всей семьи.
Что понадобится для мини-куличей
Для теста:
- Творог — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 200 мл
- Сахар — 100–150 г
- Соль — ½ ч. л.
- Мука — 550–600 г
- Изюм — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
- Дрожжи сухие — 2 ч. л.
Для глазури:
- Яичный белок — 2 шт.
- Сахарная пудра — 200 г
- Сок лимона — 1 ст. л.
Как приготовить творожные мини-куличи
Сначала растворите дрожжи в теплом молоке. В отдельной миске смешайте творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Затем соедините обе смеси и аккуратно перемешайте.
Муку смешайте с промытым и обсушенным изюмом. После этого добавьте мучную смесь к основной массе и замесите тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на полтора часа.
Формируем мини-куличи
Когда тесто подойдет, обомните его и оставьте еще на 40 минут. Затем разделите тесто на небольшие кусочки и разложите по смазанным маслом формочкам.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мини-куличи около 20 минут до золотистой корочки.
Глазурь и украшение
Для глазури взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком до густой массы. Окуните каждый куличик в глазурь и украсьте цветной посыпкой.
Получаются нежные, мягкие и очень красивые мини-куличи — именно такие, которые любят Коржик, Карамелька и Компот.