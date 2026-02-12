Миллионы зрителей жаждут продолжения: когда покажут 5 серию «Рыцаря семи королевств»

Осталось всего лишь 2 эпизода до финальных титров.

Четыре эпизода «Рыцаря семи королевств» уже вышли, и сериал уверенно держит внимание аудитории HBO. История Дункана Высокого и его оруженосца Эгга развивается без спешки, но зрители продолжают следить за ней неделя за неделей.

Проект зашел тем, кто устал от перегруженных битвами фэнтези и ждет внятный сюжет и живых героев. Но когда продолжение? Рассказываем.

Что уже показали

Действие происходит примерно за сто лет до «Игры престолов». Дом Таргариенов у власти, но драконы уже не меняют расстановку сил. В центре — странствующий рыцарь и мальчик знатного происхождения, который это скрывает.

За четыре серии герои успели пройти турниры, столкнуться с придворными интригами и заработать репутацию людей, которым можно доверять не всегда, но в бою — точно.

Критики отмечают спокойный темп и опору на диалоги. Сезон короткий — всего 6 серий, поэтому каждая глава двигает историю вперед.

Когда 5 серия и что в ней

Пятый эпизод выходит 16 февраля. Это уже предпоследняя серия сезона. HBO выпустил трейлер, где показаны новые поединки, напряженные разговоры о верности и намек на тайны прошлого некоторых персонажей. Масштаб остается камерным: речь не о судьбе мира, а о личных решениях.

Сериал основан на «Повестях о Данке и Эгге» Джорджа Мартина, который участвует в продюсировании. Второй сезон уже подтвержден. Пятая серия должна собрать ключевые линии перед финалом и показать, к чему привели выборы героев за весь путь.