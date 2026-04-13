Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов

Миллионы фанатов «Эйфории» ждали третий сезон несколько лет, и главный интерес был один — когда именно он выйдет и как будут показывать серии?

Теперь известны точные даты: премьера состоится сегодня, 13 апреля, а новые эпизоды будут выходить еженедельно.

В третий сезон вошло 8 серий. HBO сохраняет привычную модель релиза — по одной серии в неделю по понедельникам на платформе HBO Max. Финальный эпизод выйдет 1 июня.

Такой формат позволяет растянуть просмотр почти на два месяца и удерживать интерес к проекту.

График выхода серий

Эпизод Дата выхода 1 серия 13 апреля 2 серия 20 апреля 3 серия 27 апреля 4 серия 4 мая 5 серия 11 мая 6 серия 18 мая 7 серия 25 мая 8 серия 1 июня

Что изменится в новом сезоне

Сюжет продолжения разворачивается спустя пять лет после второго сезона. Ру, героиня Зендеи, оказывается в более жёсткой реальности и сталкивается с криминальной средой Мексики. Это заметно меняет тон сериала и переводит его из подростковой драмы в более взрослую историю.

Третий сезон станет важной точкой для проекта. От его успеха зависит, получит ли «Эйфория» продолжение или эта глава станет финальной.