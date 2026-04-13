Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов

13 апреля 2026 15:13
Кадр из сериала «Эйфория»

Миллионы фанатов «Эйфории» ждали третий сезон несколько лет, и главный интерес был один — когда именно он выйдет и как будут показывать серии?

Теперь известны точные даты: премьера состоится сегодня, 13 апреля, а новые эпизоды будут выходить еженедельно.

В третий сезон вошло 8 серий. HBO сохраняет привычную модель релиза — по одной серии в неделю по понедельникам на платформе HBO Max. Финальный эпизод выйдет 1 июня.

Такой формат позволяет растянуть просмотр почти на два месяца и удерживать интерес к проекту.

График выхода серий

Эпизод

Дата выхода

1 серия

13 апреля

2 серия

20 апреля

3 серия

27 апреля

4 серия

4 мая

5 серия

11 мая

6 серия

18 мая

7 серия

25 мая

8 серия

1 июня

Что изменится в новом сезоне

Сюжет продолжения разворачивается спустя пять лет после второго сезона. Ру, героиня Зендеи, оказывается в более жёсткой реальности и сталкивается с криминальной средой Мексики. Это заметно меняет тон сериала и переводит его из подростковой драмы в более взрослую историю.

Третий сезон станет важной точкой для проекта. От его успеха зависит, получит ли «Эйфория» продолжение или эта глава станет финальной.

Фото: Кадр из сериала «Эйфория»
Екатерина Адамова
