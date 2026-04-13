Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов

Миллионы фанатов «Эйфории» ждали третий сезон несколько лет, и главный интерес был один — когда именно он выйдет и как будут показывать серии?
Теперь известны точные даты: премьера состоится сегодня, 13 апреля, а новые эпизоды будут выходить еженедельно.
В третий сезон вошло 8 серий. HBO сохраняет привычную модель релиза — по одной серии в неделю по понедельникам на платформе HBO Max. Финальный эпизод выйдет 1 июня.
Такой формат позволяет растянуть просмотр почти на два месяца и удерживать интерес к проекту.
График выхода серий
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1 серия
|
13 апреля
|
2 серия
|
20 апреля
|
3 серия
|
27 апреля
|
4 серия
|
4 мая
|
5 серия
|
11 мая
|
6 серия
|
18 мая
|
7 серия
|
25 мая
|
8 серия
|
1 июня
Что изменится в новом сезоне
Сюжет продолжения разворачивается спустя пять лет после второго сезона. Ру, героиня Зендеи, оказывается в более жёсткой реальности и сталкивается с криминальной средой Мексики. Это заметно меняет тон сериала и переводит его из подростковой драмы в более взрослую историю.
Третий сезон станет важной точкой для проекта. От его успеха зависит, получит ли «Эйфория» продолжение или эта глава станет финальной.