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Киноафиша Статьи Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров

Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров

16 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Террор»

Одна из самых ярких новинок последних месяцев.

Кажется, у поклонников качественных хорроров появился новый обязательный сериал для просмотра. Речь идет о проекте «Террор: Дьявол в серебре», исполнительным продюсером которого выступил Ридли Скотт. И судя по отзывам, зрителей ждет не просто история о призраках и монстрах, а один из самых тревожных сериалов последних лет.

Главный ужас здесь вовсе не сверхъестественный

На первый взгляд завязка выглядит довольно знакомо. Главный герой Пеппер оказывается в психиатрической лечебнице после драки с человеком, который издевался над его девушкой. Однако очень быстро становится понятно, что стены клиники скрывают куда более страшные тайны.

Самое интересное, что сериал пугает не только загадочным существом, которое бродит по коридорам лечебницы. Гораздо страшнее оказывается сама система.

Персонал больницы контролирует каждый шаг пациентов, подавляет любое сопротивление и заставляет героев сомневаться в собственном рассудке. Именно поэтому многие критики сразу вспомнили культовый фильм «Пролетая над гнездом кукушки».

Почему вспоминают «Сияние»

Кадр из сериала «Террор»

Второе сравнение напрашивается не меньше. Как и в «Сиянии», герои постепенно оказываются в полной изоляции от внешнего мира. Они понимают, что вокруг происходит что-то ужасное, но не могут ни сбежать, ни остановить происходящее.

Самое неприятное заключается в том, что зритель вместе с персонажами начинает сомневаться: действительно ли существует зло, скрывающееся в стенах больницы, или всё происходящее — следствие психологического давления и расшатанных нервов.

Именно эта неопределенность всегда была главным оружием лучших психологических хорроров.

Самый необычный сезон «Террора»

Первые два сезона антологии «Террор» переносили зрителей в прошлое. Один рассказывал о злополучной арктической экспедиции XIX века, другой разворачивался во времена Второй мировой войны.

«Дьявол в серебре» идет другим путем. События происходят в наши дни, поэтому история кажется намного ближе и реалистичнее.

Создатели делают ставку не столько на монстров, сколько на человеческие страхи. На боязнь потерять контроль над собственной жизнью, перестать доверять своим чувствам и однажды обнаружить, что никто больше не верит твоим словам.

Фото: Кадр из сериала «Террор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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