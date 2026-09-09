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Киноафиша Статьи Между советским хитом и «Невским» я выберу второе: 3 причины, по которым я люблю этот сериалами

Между советским хитом и «Невским» я выберу второе: 3 причины, по которым я люблю этот сериалами

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Один из лучших современных отечественных детективов.

Я люблю советское кино, но признаюсь: с «Невским» у меня совсем другие отношения. Это тот сериал, который включаешь «на одну серию», а потом вдруг обнаруживаешь, что посмотрел уже пять.

Постоянно что-то происходит

Главное, за что цепляет «Невский», — темп. Здесь редко бывает ощущение, что сюжет стоит на месте. Погони, расследования, перестрелки, шантаж, неожиданные повороты и новые связи между героями постоянно подбрасывают повод нажать на следующую серию.

В советском кино тоже хватало отличных детективов, но длинной криминальной истории с таким количеством параллельных линий было значительно меньше.

Герои не делятся на хороших и плохих

Вот это мне особенно нравится. В «Невском» практически нет идеальных людей, которые всегда поступают правильно, передает дзен-канал «Горожанин».

Павел Семенов может бороться с преступниками и одновременно принимать решения, которые заставляют спорить о его поступках. Фома тоже далеко не однозначный персонаж: в нем прекрасно уживаются криминальное прошлое, жесткость и вполне человеческие качества.

Именно поэтому героям веришь. Они не картонные «хорошие» и «плохие», а живые люди, способные ошибаться, предавать, помогать и снова удивлять.

Петербург здесь тоже становится героем

Есть еще одна причина смотреть «Невский» — Санкт-Петербург. Его показывают не просто как красивый фон, а как настоящий мир, в котором живут и работают персонажи.

Знакомые улицы, мосты, набережные и дворы мелькают практически постоянно, поэтому за расследованием интересно следить еще и ради самого города.

Наверное, именно поэтому я так понимаю интерес к восьмому сезону. После истории Павла Семенова осталось слишком много вопросов: действительно ли он погиб, что произошло с Архитектором и какие тайны еще предстоит раскрыть? Очень хочется наконец получить ответы.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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