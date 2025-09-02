«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года

Но чем так зацепила критиков работа Пак Чхан-ука?

Пак Чхан-ук снова сделал это. Режиссёр «Олдбоя» и «Служанки» представил на Венецианском кинофестивале новый фильм «Метод исключения», и критики уже называют его одним из самых ярких событий года.

Картина мгновенно получила 100% свежести на Rotten Tomatoes, а отзывы на фестивале превратились в восторженный хор.

Чёрный юмор и холодная сталь

В центре сюжета — мужчина, потерявший работу после 25 лет в одной компании. Герой, доведённый до отчаяния, решает избавиться от конкурентов, которые занимают места вместо него. Через эту историю Пак показывает бессмысленную жестокость корпоративного мира и то, до чего может довести человека безысходность.

Главную роль исполнил Ли Бён-хон, знакомый зрителям по «Игре в кальмара». Его персонаж одновременно трагичен и пугающе реалистичен — и именно эта неоднозначность сделала фильм одной из самых обсуждаемых премьер фестиваля.

«Смешно, жестоко и по-человечески»

Критики отмечают, что Пак Чхан-ук снова создал историю, где невозможно отделить смех от ужаса.

«Метод исключения — не только самый смешной фильм Пака, но и самый человечный. И это высокая похвала для такой жестокой комедии», — пишет The Hollywood Reporter.

Фильм называют смешной трагедией, сатирой и триллером одновременно, а ещё — работой всей жизни режиссёра. Многие уверены, что «Метод исключения» станет одним из фаворитов сезона наград.

Дата премьеры в России

Российские зрители смогут увидеть картину 4 декабря 2025 года. Судя по реакции критиков, нас ждёт жуткая, смешная и трогательная история, от которой невозможно отвести взгляд. Пак Чхан-ук снова превращает насилие в искусство и заставляет смеяться там, где смеяться, казалось бы, нельзя.

Вам будет интересно: Сможете отличить Нью-Йорк от Великобритании? Первые подробности фильма «Человек-паук 4» появились в СМИ.