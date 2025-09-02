Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года

«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года

2 сентября 2025 08:27
Кадр из фильма «Метод исключения»

Но чем так зацепила критиков работа Пак Чхан-ука?

Пак Чхан-ук снова сделал это. Режиссёр «Олдбоя» и «Служанки» представил на Венецианском кинофестивале новый фильм «Метод исключения», и критики уже называют его одним из самых ярких событий года.

Картина мгновенно получила 100% свежести на Rotten Tomatoes, а отзывы на фестивале превратились в восторженный хор.

Чёрный юмор и холодная сталь

В центре сюжета — мужчина, потерявший работу после 25 лет в одной компании. Герой, доведённый до отчаяния, решает избавиться от конкурентов, которые занимают места вместо него. Через эту историю Пак показывает бессмысленную жестокость корпоративного мира и то, до чего может довести человека безысходность.

Главную роль исполнил Ли Бён-хон, знакомый зрителям по «Игре в кальмара». Его персонаж одновременно трагичен и пугающе реалистичен — и именно эта неоднозначность сделала фильм одной из самых обсуждаемых премьер фестиваля.

«Смешно, жестоко и по-человечески»

Критики отмечают, что Пак Чхан-ук снова создал историю, где невозможно отделить смех от ужаса.

«Метод исключения — не только самый смешной фильм Пака, но и самый человечный. И это высокая похвала для такой жестокой комедии», — пишет The Hollywood Reporter.

Фильм называют смешной трагедией, сатирой и триллером одновременно, а ещё — работой всей жизни режиссёра. Многие уверены, что «Метод исключения» станет одним из фаворитов сезона наград.

Дата премьеры в России

Российские зрители смогут увидеть картину 4 декабря 2025 года. Судя по реакции критиков, нас ждёт жуткая, смешная и трогательная история, от которой невозможно отвести взгляд. Пак Чхан-ук снова превращает насилие в искусство и заставляет смеяться там, где смеяться, казалось бы, нельзя.

Вам будет интересно: Сможете отличить Нью-Йорк от Великобритании? Первые подробности фильма «Человек-паук 4» появились в СМИ.

Фото: Кадр из фильма «Метод исключения»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу Читать дальше 26 сентября 2025
Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии Читать дальше 25 сентября 2025
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше