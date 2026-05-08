Русский English
8 мая 2026 15:00
Месяцами наставляла Гомеру рога: даже Барт и Лиза проморгали измену Мардж в сериале «Симпсоны»

Долго состояла в близких отношениях с другим.

Считается, что пара Мардж и Гомера Симпсонов — одна из самых крепких в киноиндустрии. Сколько бы их не соблазняли другие жители Спрингфилда, герои оставались верны своей клятве. Или же нет?

Измена, которую никто не заметил

В шестой серии двенадцатого сезона Гомер взял себе псевдонимом Мистер Икс, и начал публиковать разоблачительные статьи о жителях Спрингфилда. Однако после того, как его личность раскрылась, люди предпочли избегать местную суперзвезду, не желая, чтобы он раскрывал их тайны.

В результате Гомер начинает выдумывать новости, вот только сообщение, что тайная организация контролирует людей через инъекции оказалась верной. Гомера выкрали и заменили на двойника с немецким акцентом.

Подозрения Мардж

Когда другой Симпсон начинает жить в Спрингфилде, жена сомневается, ее ли это любимый Гомер. Однако спустя время подозрения стихают, и она соглашается на предложение о встрече в ресторане и продолжение с «эффективным немецким сексом». Вместе с лже-мужем, Лизой, Бартом и Мегги, Мардж живет долго, ведь по возвращению на родину главный герой произносит вот такую фразу: «Ну и четыре месяца».

Сложный вопрос

В данном случае, двойник — это не настоящий Гомер, а лишь его копия. Мардж может не считать это изменой, ведь с ее точки зрения в кровать она ложилась с супругом, пусть и изменившимся по характеру. Да и важно помнить, что «Симпсоны» во многом абсурдный сериал, который не стоит воспринимать всерьез.

Фото: Кадр из сериала «Симпсоны»
