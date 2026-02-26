«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось

Вокруг новой экранизации «Грозового перевала» развернули мощную рекламную кампанию: Марго Робби блистала в умопомрачительных нарядах на премьерах, давала откровенные интервью о «химии» с Джейкобом Элорди, а пресса только и делала, что мусолила подробности. Но хайп не оправдался, прокат «рассудил» иначе.

В американском бокс‑офисе неожиданно для всех победил мультфильм «GOAT: Мечтай по‑крупному» — история про козла, который грезит об успехе, обошла в сборах и мелодраму с Робби, и криминальный фильм «Наследник» с Гленом Пауэллом.

Сюжет «GOAT: Мечтай по-крупному»

Уилл — молодой и невероятно талантливый спортсмен, который бредит ревболом, самым жёстким командным видом спорта на свете. Мяч в кольцо он забрасывает виртуозно, и мечты о профессиональной карьере уже совсем близко, но есть одна маленькая проблема: Уилл — козёл.

Его крошечные размеры делают участие в играх против крупных хищников чем‑то из области фантастики. Только сам герой с этим не согласен.

В конце концов ему выпадает шанс, и он вопреки всему прорывается в профессиональную лигу. Там, выкладываясь на полную, Уилл пытается доказать и соперникам, и собственной команде, что настоящий чемпион определяется не ростом и не клыками, а упрямством и талантом.

Прокат «GOAT: Мечтай по-крупному»

На минувших выходных в североамериканском прокате случилась неожиданность: мультфильм про козла‑баскетболиста обошёл по сборам громкую премьеру с Марго Робби. «GOAT: Мечтай по‑крупному» заработал 17 млн — на 3 млн больше, чем новая экранизация «Грозового перевала».

Классическая мелодрама довольствовалась 14,2 миллиона, и это на 57% хуже её первых выходных. Ещё скромнее стартовала чёрная комедия «Наследник» с Гленом Пауэллом — всего 3,5 млн в США и Канаде. В российских кинотеатрах этот фильм появится 5 марта.