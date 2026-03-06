Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Медовое печенье из «Трех котов»: простой рецепт, который показали Карамелька, Коржик и Компот

Медовое печенье из «Трех котов»: простой рецепт, который показали Карамелька, Коржик и Компот

6 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Три кота»

Любимые герои мультсериала поделились домашним рецептом сладкого печенья.

Мультсериал «Три кота» известен не только забавными историями, но и простыми полезными идеями для семейного досуга. Иногда герои показывают игры, поделки или маленькие кулинарные эксперименты. Один из таких — рецепт медового печенья от Карамельки, Коржика и Компота. Готовится оно быстро, ингредиенты самые простые, а процесс отлично подходит для совместной готовки с детьми.

Что понадобится для медового печенья:

  • яйца — 2 штуки
  • мед — 4 столовые ложки
  • сода — 0,5 чайной ложки
  • корица — 1 столовая ложка
  • мука — примерно 1,5 стакана

Мед придает печенью мягкость и аромат, а корица делает вкус более насыщенным.

Как готовить печенье шаг за шагом

Сначала в миске смешивают мед, яйца и соду. Массу нужно хорошо перемешать, чтобы ингредиенты стали однородными.

После этого добавляют корицу и постепенно просеивают муку. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Его аккуратно вымешивают до однородности.

Затем из теста формируют небольшие шарики и выкладывают их на противень с пергаментной бумагой.

Сколько выпекать

Печенье отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается оно примерно 15–20 минут.

За это время шарики подрумянятся и превратятся в ароматное медовое печенье. После выпечки ему лучше дать немного остыть — тогда вкус станет еще ярче.

Такой рецепт отлично подходит для семейного вечера: дети могут помогать формировать печенье, а взрослые — следить за духовкой. Именно такие простые совместные занятия и показывают создатели мультсериала «Три кота».

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент Читать дальше 4 марта 2026
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Читать дальше 7 марта 2026
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» «Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» Читать дальше 7 марта 2026
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров» Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров» Читать дальше 7 марта 2026
Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Читать дальше 6 марта 2026
Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела Читать дальше 6 марта 2026
Помните спор Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»? Готовим тот самый салат с яблочком — идеальный рецепт к 8 Марта Помните спор Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»? Готовим тот самый салат с яблочком — идеальный рецепт к 8 Марта Читать дальше 6 марта 2026
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть Читать дальше 5 марта 2026
104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? 104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше