Медовое печенье из «Трех котов»: простой рецепт, который показали Карамелька, Коржик и Компот

Мультсериал «Три кота» известен не только забавными историями, но и простыми полезными идеями для семейного досуга. Иногда герои показывают игры, поделки или маленькие кулинарные эксперименты. Один из таких — рецепт медового печенья от Карамельки, Коржика и Компота. Готовится оно быстро, ингредиенты самые простые, а процесс отлично подходит для совместной готовки с детьми.

Что понадобится для медового печенья:

яйца — 2 штуки

мед — 4 столовые ложки

сода — 0,5 чайной ложки

корица — 1 столовая ложка

мука — примерно 1,5 стакана

Мед придает печенью мягкость и аромат, а корица делает вкус более насыщенным.

Как готовить печенье шаг за шагом

Сначала в миске смешивают мед, яйца и соду. Массу нужно хорошо перемешать, чтобы ингредиенты стали однородными.

После этого добавляют корицу и постепенно просеивают муку. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Его аккуратно вымешивают до однородности.

Затем из теста формируют небольшие шарики и выкладывают их на противень с пергаментной бумагой.

Сколько выпекать

Печенье отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается оно примерно 15–20 минут.

За это время шарики подрумянятся и превратятся в ароматное медовое печенье. После выпечки ему лучше дать немного остыть — тогда вкус станет еще ярче.

Такой рецепт отлично подходит для семейного вечера: дети могут помогать формировать печенье, а взрослые — следить за духовкой. Именно такие простые совместные занятия и показывают создатели мультсериала «Три кота».