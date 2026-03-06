Медовое печенье из «Трех котов»: простой рецепт, который показали Карамелька, Коржик и Компот

Мультсериал «Три кота» известен не только забавными историями, но и простыми полезными идеями для семейного досуга. Иногда герои показывают игры, поделки или маленькие кулинарные эксперименты. Один из таких — рецепт медового печенья от Карамельки, Коржика и Компота. Готовится оно быстро, ингредиенты самые простые, а процесс отлично подходит для совместной готовки с детьми.
Что понадобится для медового печенья:
- яйца — 2 штуки
- мед — 4 столовые ложки
- сода — 0,5 чайной ложки
- корица — 1 столовая ложка
- мука — примерно 1,5 стакана
Мед придает печенью мягкость и аромат, а корица делает вкус более насыщенным.
Как готовить печенье шаг за шагом
Сначала в миске смешивают мед, яйца и соду. Массу нужно хорошо перемешать, чтобы ингредиенты стали однородными.
После этого добавляют корицу и постепенно просеивают муку. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Его аккуратно вымешивают до однородности.
Затем из теста формируют небольшие шарики и выкладывают их на противень с пергаментной бумагой.
Сколько выпекать
Печенье отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается оно примерно 15–20 минут.
За это время шарики подрумянятся и превратятся в ароматное медовое печенье. После выпечки ему лучше дать немного остыть — тогда вкус станет еще ярче.
Такой рецепт отлично подходит для семейного вечера: дети могут помогать формировать печенье, а взрослые — следить за духовкой. Именно такие простые совместные занятия и показывают создатели мультсериала «Три кота».