Медицинский хит на 1 месте в Premier: «Полную совместимость» прозвали русской «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» — график выхода последних 4-х серий

7 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Полная совместимость»

До финала осталось буквально пару недель.

«Полная совместимость» — редкий случай, когда медицинская драма заходит широкой аудитории с первых серий. Проект стартовал 22 января и быстро вышел в лидеры онлайн-кинотеатра Premier, заняв первое место за прошлую неделю.

Зрители обсуждают не только сложные операции, но и характеры врачей. В отзывах сериал уже называют «Больницей Питт» и «Анатомией страсти» по-русски.

История строится вокруг трансплантолога Светланы, которая попадает в северный Заполярск не по мечте, а по необходимости системы. В городе острый дефицит кадров, тяжелые пациенты и минимум ресурсов.

На этом фоне каждая операция превращается в испытание, а личные решения врачей напрямую влияют на судьбы людей. Сериал делает ставку на реализм: много профессиональных деталей, моральных дилемм и человеческих слабостей.

В первом сезоне заявлено восемь эпизодов. Премьера вышла сразу с двух серий, дальше проект идет по одной в неделю. Сейчас зрители прошли половину пути: герои уже пережили несколько сложных пересадок и громких конфликтов внутри команды.

Когда финал

Оставшиеся серии выходят по четвергам на Premier:

  • 5 серия — 12 февраля
  • 6 серия — 19 февраля
  • 7 серия — 26 февраля
  • 8 серия — 5 марта

Именно на мартовский финал авторы обещают главные развязки — и по медицинским кейсам, и по личным историям врачей. Пока же «Полная совместимость» уверенно держит внимание аудитории и показывает, что отечественная медицинская драма может быть напряженной и современной.

Фото: Кадр из сериала «Полная совместимость»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
