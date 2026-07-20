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От создателей «Мажора»: 3 российских сериала компании «Среда», которые даже круче хита с Прилучным 

20 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мажор», «Трасса»

У нее масса достойных проектов.

«Среда» давно стала одним из главных производителей качественных российских сериалов. Причем студия успешно работает сразу в нескольких жанрах — от психологических драм до мрачных детективов. Если «Мажора» вы уже посмотрели, обратите внимание на эти проекты.

Метод — один из лучших российских детективов

«Метод» стал настоящим событием после выхода в 2015 году. Константин Хабенский сыграл следователя Родиона Меглина, который раскрывает преступления с помощью нестандартных методов и словно мыслит как серийные убийцы.

Сериал держит в напряжении не только расследованиями, но и сложными отношениями между Меглиным и его стажеркой Есенией. Атмосфера, сильные актерские работы и психологическая глубина сделали «Метод» современной классикой российского детектива.

Нулевой пациент — история, которая действительно произошла

Кадр из сериала «Нулевой пациент»

«Нулевой пациент» доказал, что отечественные сериалы могут рассказывать реальные истории не хуже зарубежных проектов.

Действие переносит зрителей в СССР конца 1980-х, когда врачи столкнулись с первой крупной вспышкой ВИЧ. Это не только медицинская драма, но и история о людях, которым пришлось бороться с системой, отрицавшей очевидную проблему. Напряженный сюжет и сильная актерская игра сделали сериал одним из самых обсуждаемых проектов последних лет.

Трасса — напряженный триллер, от которого трудно оторваться

Одной из самых громких премьер последних лет стала «Трасса». История начинается с шокирующего преступления, но очень быстро превращается в масштабное расследование, раскрывающее страшные тайны небольшого города.

Зрители особенно отмечали мрачную атмосферу, непредсказуемый сюжет и сильную режиссерскую работу. Каждая новая серия подбрасывает новые вопросы, а финал заставляет иначе взглянуть на все произошедшее.

«Среда» давно доказала, что ее успех не ограничивается одним только «Мажором». За годы работы компания выпустила десятки сильных проектов, и именно поэтому многие зрители с интересом следят практически за каждой новой премьерой студии.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Мажор», «Трасса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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