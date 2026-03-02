Майор Гром больше не ловит преступников — он растит 3 детей: даты выхода сериала «Время Счастливых» — премьера 5 марта

В начале — тройня, отдельная квартира № 13 и надежда на новую жизнь. Потом — голодные 90-е, рынок, подработки и попытка удержать семью на плаву, а затем 2012 год с его ощущением перемен и другого ритма.

5 марта стартует сериал «Время Счастливых» — история одной семьи в трёх временных линиях.

В центре сюжета — Марина и Иван Счастливые. В конце 1980-х у них рождается тройня, и они переезжают в долгожданное жильё. Но с распадом СССР жизнь меняется: кандидат наук Иван вынужден зарабатывать репетиторством, а Марина выходит торговать на рынок. Главную роль исполнил Тихон Жизневский, знакомый зрителям по «Майору Грому».

В первый сезон вошло 8 серий. Проект выходит одновременно в онлайн-кинотеатрах Okko и Start — по четвергам, с премьерным блоком из трёх эпизодов в день запуска.

График выхода серий:

1 серия — 5 марта

2 серия — 5 марта

3 серия — 5 марта

4 серия — 12 марта

5 серия — 19 марта

6 серия — 26 марта

7 серия — 2 апреля

8 серия — 9 апреля

Финальный эпизод выйдет 9 апреля. Создатели делают ставку не на ностальгию, а на контраст эпох: от позднего СССР до начала 2010-х. Это семейная драма о том, как время меняет страну — и проверяет людей на прочность.