Когда обычные блины уже надоели: запишите французский рецепт от Реми из «Рататуя»

Сегодня, 16 февраля, первый день Масленицы. Каждый год в этот день начинается одно и то же. Хочется блинов, но не этих привычных «как всегда». Если настроение требует чего-то чуть наряднее, берите крепы, тонкие французские блинчики, как у Реми из «Рататуя». Он бы сказал, что готовить может каждый, и в этот раз спорить сложно.

Что понадобится

3 яйца

1,5 стакана молока

1,5 стакана белой муки

1 столовая ложка сахара

соль по вкусу

2 столовые ложки растопленного сливочного масла

растительное масло для смазывания сковороды

Как сделать крепы тонкими

Сложите ингредиенты в блендер в указанном порядке и взбейте до однородности. Нет блендера, подойдет миксер или венчик, просто придется поработать рукой.

Готовое тесто лучше убрать в холодильник минимум на полчаса, а если хочется идеально, то на ночь. Так блинчики будут ровнее и эластичнее, пишет Thegirl.

Сковороду слегка смажьте растительным маслом и хорошо разогрейте. На один креп обычно хватает примерно четверти стакана теста. Вылейте, быстро распределите наклоном сковороды и подождите около 45 секунд.

Переверните лопаткой и держите еще несколько секунд. Дальше можно действовать по настроению. Либо аккуратно снять, либо устроить тот самый эффектный переворот, но без героизма и ожогов.