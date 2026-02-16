Когда обычные блины уже надоели: запишите французский рецепт от Реми из «Рататуя»

Сегодня, 16 февраля, первый день Масленицы. Каждый год в этот день начинается одно и то же. Хочется блинов, но не этих привычных «как всегда». Если настроение требует чего-то чуть наряднее, берите крепы, тонкие французские блинчики, как у Реми из «Рататуя». Он бы сказал, что готовить может каждый, и в этот раз спорить сложно.
Что понадобится
- 3 яйца
- 1,5 стакана молока
- 1,5 стакана белой муки
- 1 столовая ложка сахара
- соль по вкусу
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла
- растительное масло для смазывания сковороды
Как сделать крепы тонкими
Сложите ингредиенты в блендер в указанном порядке и взбейте до однородности. Нет блендера, подойдет миксер или венчик, просто придется поработать рукой.
Готовое тесто лучше убрать в холодильник минимум на полчаса, а если хочется идеально, то на ночь. Так блинчики будут ровнее и эластичнее, пишет Thegirl.
Сковороду слегка смажьте растительным маслом и хорошо разогрейте. На один креп обычно хватает примерно четверти стакана теста. Вылейте, быстро распределите наклоном сковороды и подождите около 45 секунд.
Переверните лопаткой и держите еще несколько секунд. Дальше можно действовать по настроению. Либо аккуратно снять, либо устроить тот самый эффектный переворот, но без героизма и ожогов.