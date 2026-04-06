Меню
Русский English
Отмена
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей

6 апреля 2026 10:23
Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Авторы вовремя отказались от замысла.

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» остается популярным даже спустя десятилетие после премьеры. Миллионы зрителей по всему миру продолжают следить за приключениями героев, а образ отважной Леди Баг вдохновляет целое поколение детей.

Но у франшизы есть немало секретов. Ведь авторы поначалу задумывали историю совсем по-другому.

Супер-Кот — Феликс

На этапе разработки сериала концепция персонажа Супер-Кота была совершенно иной. Изначально вместо Адриана Агреста создатели придумали Феликса Грэма де Ванили — избалованного юноши из богатой семьи.

Этот герой должен был пройти путь от высокомерного подростка до настоящего героя, постепенно меняя свой характер.

Однако в процессе работы над проектом авторы пересмотрели свой замысел. Они решили, что образ Адриана будет более органичным и симпатичным для зрителей.

Феликс не пропал из вселенной — он вернулся в 4 сезоне как значимый второстепенный персонаж, сохранив свои аристократические черты, но уже в другой сюжетной роли.

Фамилия Агреста

Фамилия Агрест в сериале содержит любопытный подтекст. Семейная связь с бабочками проявляется не только через образ Бражника.

Название бабочки-пестрянки во французском языке совпадает с этой фамилией. Слово «agreste» в переводе означает «сельский» или «деревенский», что отражает природное происхождение насекомого.

Мрачный проект

Создатель Томас Астрюк планировал подростковый комикс с мрачной атмосферой. Согласно его первоначальному замыслу, магический талисман главной героини должен был обладать зловещей историей — Маринетт обнаружила бы его на теле своего погибшего отца.

Однако затем проект претерпел значительные изменения. Сюжет был полностью переработан для более юной аудитории, и это принесло мультсериалу мировую популярность.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне.

Фото: Кадры из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Читать дальше 7 апреля 2026
Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Читать дальше 7 апреля 2026
Две лучшие серии «Универа», которые до сих пор интереснее всех спин-оффов: «Пересматриваю с большим удовольствием» Две лучшие серии «Универа», которые до сих пор интереснее всех спин-оффов: «Пересматриваю с большим удовольствием» Читать дальше 7 апреля 2026
Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Читать дальше 7 апреля 2026
Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Читать дальше 7 апреля 2026
В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать Читать дальше 7 апреля 2026
Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Читать дальше 7 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше