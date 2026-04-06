Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» остается популярным даже спустя десятилетие после премьеры. Миллионы зрителей по всему миру продолжают следить за приключениями героев, а образ отважной Леди Баг вдохновляет целое поколение детей.

Но у франшизы есть немало секретов. Ведь авторы поначалу задумывали историю совсем по-другому.

Супер-Кот — Феликс

На этапе разработки сериала концепция персонажа Супер-Кота была совершенно иной. Изначально вместо Адриана Агреста создатели придумали Феликса Грэма де Ванили — избалованного юноши из богатой семьи.

Этот герой должен был пройти путь от высокомерного подростка до настоящего героя, постепенно меняя свой характер.

Однако в процессе работы над проектом авторы пересмотрели свой замысел. Они решили, что образ Адриана будет более органичным и симпатичным для зрителей.

Феликс не пропал из вселенной — он вернулся в 4 сезоне как значимый второстепенный персонаж, сохранив свои аристократические черты, но уже в другой сюжетной роли.

Фамилия Агреста

Фамилия Агрест в сериале содержит любопытный подтекст. Семейная связь с бабочками проявляется не только через образ Бражника.

Название бабочки-пестрянки во французском языке совпадает с этой фамилией. Слово «agreste» в переводе означает «сельский» или «деревенский», что отражает природное происхождение насекомого.

Мрачный проект

Создатель Томас Астрюк планировал подростковый комикс с мрачной атмосферой. Согласно его первоначальному замыслу, магический талисман главной героини должен был обладать зловещей историей — Маринетт обнаружила бы его на теле своего погибшего отца.

Однако затем проект претерпел значительные изменения. Сюжет был полностью переработан для более юной аудитории, и это принесло мультсериалу мировую популярность.

