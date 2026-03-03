Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)

Меню
3 марта 2026 20:00
Кадр из фильма «Очень страшное кино 6»

Мировая премьера назначена на 12 июня.

Призрачное лицо снова на экране — и теперь он танцует. Вышел полноценный трейлер «Очень страшного кино 6» (18+), и стало ясно: франшиза возвращается с привычной наглостью. В новой части высмеют «Крик», «Улыбку», «Хэллоуин» и даже «Ужасающего».

После слитого в конце февраля тизера студия официально представила трейлер. По сюжету Синди Кэмпбелл в исполнении Анны Фэрис стала затворницей и живет в изолированном доме, напоминающем убежище Лори Строуд из трилогии «Хэллоуин» 2018–2022 годов, но спокойствие длится недолго: ее дочь сталкивается с новой угрозой, и Синди приходится снова выйти из укрытия.

Главный антагонист — Призрачное лицо из «Крика» 2000 года. Чтобы не отставать от трендов, маньяк выучил танец М3ГАН, пишет портал Soyuz.

В кадре появятся пародии на «Крик 5» и «Крик 6» (2022, 2023), «Улыбку» (2022, 2024), «Прочь» (2017), «Все везде и сразу» (2022) и «Ужасающего 3» (2024). В одном из эпизодов Призрачное лицо пересекается с Уэнсдэй — и это прозрачный намек на Дженну Ортегу, снимавшуюся в последних «Криках».

К Анне Фэрис присоединились Реджина Холл, Марлон и Шон Уайансы, Крис Эллиот. Сценарий написали братья Уайансы, режиссер — Майкл Тиддес. Мировая премьера назначена на 12 июня. Похоже, лето снова начнется с крика — но уже со смехом.

Фото: Кадр из фильма «Очень страшное кино 6»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
