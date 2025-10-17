Меню
Киноафиша Статьи Маму все-таки дождались: когда в «Папины дочки. Новые» вернулась Даша и что теперь будет с Веником

Маму все-таки дождались: когда в «Папины дочки. Новые» вернулась Даша и что теперь будет с Веником

17 октября 2025 17:09
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Теперь с ней выйдет полнометражный фильм.

Главной интригой новых «Папиных дочек» были слухи по поводу возвращения мамы Даши. Однако зрители уже так заждались этого момента, что даже отчаялись.

Наконец, только в последней серии 4 сезона героиня Анастасии Сиваевой действительно вновь вспомнила о семье. А теперь ее возвращению посвятят целый фильм.

Анастасия Сиваева в сериале «Папины дочки. Новые»

В обновленной версии сериала дочери Веника неожиданно раскрывают его роман со школьным психологом Татьяной. Этот союз девочки воспринимают как настоящее предательство и объявляют отцу бойкот.

С новой избранницей родителя они ведут себя ещё бескомпромисснее — регулярно устраивая провокации в надежде разрушить эти отношения.

Хотя герой искренне пытается сохранить связь с Татьяной, постепенно он осознаёт необходимость расставания. Причиной становится не угасшее чувство к его бывшей жене Даше.

Финальные минуты последней, 20-й, серии 4 сезона становятся сознательной отсылкой к классическому эпизоду оригинального ситкома. Создатели практически воспроизводят кульминационную сцену возвращения Людмилы в семью: от накрытого стола до потрясённого лица дочери, открывающей дверь, и знаковой реплики «Мама вернулась».

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Фильм «Папины дочки. Мама вернулась»

Лента «Папины дочки. Мама вернулась» переносит всё семейство Васнецовых-Васильевых на праздник в Кисловодск. Казалось бы, идеальное путешествие оборачивается для Веника серьёзным испытанием.

Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Возвращение Даши в семью создаёт напряжённую атмосферу. Пока дочери прилагают все усилия, чтобы сблизить родителей, сами супруги лишь усугубляют конфликт, постоянно перебирая старые претензии друг к другу.

Премьерный показ полнометражного фильма намечен на 30 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем в «Папины дочки. Новые» вернули Дашу.

Фото: Кадры из фильма «Папины дочки. Мама вернулась» (2025), сериала «Папины дочки. Новые»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
