Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Мультсериал «Лунтик и его друзья» продолжает радовать зрителей с 2006 года, накопив уже более 500 эпизодов. История о добродушном инопланетянине, родившемся на Луне и оказавшемся на Земле, нашла отклик у нескольких поколений детей.
В 2024 году проект успешно перешел на большой экран — полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» познакомил зрителей с новым приключением героя.
В киноленте верные друзья помогали Лунтику осуществить заветную мечту — добраться до Луны для встречи с мамой.
Картина продемонстрировала впечатляющий результат, собрав в прокате свыше 507 миллионов рублей. Этот финансовый успех сделал мультфильм лидером российского анимационного кинопроката 2024 года.
Воодушевленные теплым приемом, создатели незамедлительно приступили к разработке продолжения. И сейчас сиквел обрел планы.
Сюжет мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Лунтик наконец обрёл дом рядом с мамой, но у него зародился новый вопрос — где же его папа? Узнав от матери о таинственном исчезновении отца на обратной стороне Луны, непоседливый герой решает действовать немедленно.
В компании верного кузнечика Кузи и неожиданно присоединившихся гусениц Вупсеня и Пупсеня, Лунтик отправляется в рискованную экспедицию. Команде предстоит попасть в загадочный мир обратной стороны Луны — место, куда не ступала нога исследователей.
Дата выхода мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Премьера полнометражного мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» запланирована на 27 августа 2026 года. Дата выбрана непроста: за 20 лет до нее как раз и стартовал на ТВ мультсериал о приключениях добродушного инопланетянина.
