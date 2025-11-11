Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Мультсериал «Лунтик и его друзья» продолжает радовать зрителей с 2006 года, накопив уже более 500 эпизодов. История о добродушном инопланетянине, родившемся на Луне и оказавшемся на Земле, нашла отклик у нескольких поколений детей.

В 2024 году проект успешно перешел на большой экран — полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» познакомил зрителей с новым приключением героя.

В киноленте верные друзья помогали Лунтику осуществить заветную мечту — добраться до Луны для встречи с мамой.

Картина продемонстрировала впечатляющий результат, собрав в прокате свыше 507 миллионов рублей. Этот финансовый успех сделал мультфильм лидером российского анимационного кинопроката 2024 года.

Воодушевленные теплым приемом, создатели незамедлительно приступили к разработке продолжения. И сейчас сиквел обрел планы.

Сюжет мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Лунтик наконец обрёл дом рядом с мамой, но у него зародился новый вопрос — где же его папа? Узнав от матери о таинственном исчезновении отца на обратной стороне Луны, непоседливый герой решает действовать немедленно.

В компании верного кузнечика Кузи и неожиданно присоединившихся гусениц Вупсеня и Пупсеня, Лунтик отправляется в рискованную экспедицию. Команде предстоит попасть в загадочный мир обратной стороны Луны — место, куда не ступала нога исследователей.

Дата выхода мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Премьера полнометражного мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» запланирована на 27 августа 2026 года. Дата выбрана непроста: за 20 лет до нее как раз и стартовал на ТВ мультсериал о приключениях добродушного инопланетянина.

