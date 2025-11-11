Меню
Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»

11 ноября 2025 14:15
Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»

Премьеры придется подождать.

Мультсериал «Лунтик и его друзья» продолжает радовать зрителей с 2006 года, накопив уже более 500 эпизодов. История о добродушном инопланетянине, родившемся на Луне и оказавшемся на Земле, нашла отклик у нескольких поколений детей.

В 2024 году проект успешно перешел на большой экран — полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» познакомил зрителей с новым приключением героя.

В киноленте верные друзья помогали Лунтику осуществить заветную мечту — добраться до Луны для встречи с мамой.

Картина продемонстрировала впечатляющий результат, собрав в прокате свыше 507 миллионов рублей. Этот финансовый успех сделал мультфильм лидером российского анимационного кинопроката 2024 года.

Воодушевленные теплым приемом, создатели незамедлительно приступили к разработке продолжения. И сейчас сиквел обрел планы.

Сюжет мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Лунтик наконец обрёл дом рядом с мамой, но у него зародился новый вопрос — где же его папа? Узнав от матери о таинственном исчезновении отца на обратной стороне Луны, непоседливый герой решает действовать немедленно.

В компании верного кузнечика Кузи и неожиданно присоединившихся гусениц Вупсеня и Пупсеня, Лунтик отправляется в рискованную экспедицию. Команде предстоит попасть в загадочный мир обратной стороны Луны — место, куда не ступала нога исследователей.

Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»

Дата выхода мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Премьера полнометражного мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» запланирована на 27 августа 2026 года. Дата выбрана непроста: за 20 лет до нее как раз и стартовал на ТВ мультсериал о приключениях добродушного инопланетянина.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как зовут Рака из мультсериала про Лунтика.

Фото: Кадры из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
