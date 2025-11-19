Мама-Кошка в «Трех котах» добавляет в панкейки секретный ингредиент: с ним получается гораздо вкуснее и ароматнее

Если вы хоть раз смотрели «Три кота», то знаете: у Карамельки, Коржика и Компота любая история превращается в маленькое приключение. Даже готовка. Поэтому неудивительно, что команда мультсериала придумала яркий, тёплый и совсем несложный рецепт — апельсиновые панкейки, которые пахнут летом даже зимой.
Что понадобится:
- апельсин — 1 шт. (сок и цедра)
- яйца — 2 шт.
- молоко — 150 мл
- мука — 150 г
- сахар — 1 ст. л.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- щепотка соли
- масло растительное — 1 ст. л.
Это тот случай, когда список короткий, а результат — как праздничный завтрак.
Как готовят панкейки котята — и вы тоже сможете
Карамелька всегда отвечает за красоту, поэтому первым делом снимаем с апельсина ароматную цедру. Компот аккуратно выжимает сок, а Коржик делает самое важное — следит, чтобы всё было вкусно.
1. Подготовьте апельсин.
Цедру натираем, сок выжимаем — пусть кухня сразу наполнится цитрусовым ароматом.
2. Смешайте основу.
Яйца взбиваем с сахаром и щепоткой соли — до лёгкой пены.
3. Добавляем аромат.
Вливаем молоко, растительное масло, апельсиновый сок и цедру. Перемешиваем до однородности.
4. Делаем тесто.
Муку соединяем с разрыхлителем и аккуратно всыпаем в жидкую часть. Перемешиваем — тесто должно получиться нежным и густым, как сметана.
5. Жарим панкейки.
Сковорода без масла, огонь средний. По 1–2 минуты с каждой стороны — и у вас получаются кругленькие, румяные панкейки, такие же идеальные, как башни из блинов в серии про праздник.
Подача — дело фантазии
Панкейки дружат со всем:
- мёд
- йогурт
- свежий апельсин
- варенье
- крем-чиз
Получится завтрак, от которого любой дождливый день станет светлее — и у взрослых, и у маленьких фанатов «Трёх котов».
