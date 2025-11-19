Меню
Мама-Кошка в «Трех котах» добавляет в панкейки секретный ингредиент: с ним получается гораздо вкуснее и ароматнее

19 ноября 2025 16:40
Кадр из сериала «Три кота»

Готовить это блюдо невероятно просто.

Если вы хоть раз смотрели «Три кота», то знаете: у Карамельки, Коржика и Компота любая история превращается в маленькое приключение. Даже готовка. Поэтому неудивительно, что команда мультсериала придумала яркий, тёплый и совсем несложный рецепт — апельсиновые панкейки, которые пахнут летом даже зимой.

Что понадобится:

  • апельсин — 1 шт. (сок и цедра)
  • яйца — 2 шт.
  • молоко — 150 мл
  • мука — 150 г
  • сахар — 1 ст. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • щепотка соли
  • масло растительное — 1 ст. л.

Это тот случай, когда список короткий, а результат — как праздничный завтрак.

Как готовят панкейки котята — и вы тоже сможете

Карамелька всегда отвечает за красоту, поэтому первым делом снимаем с апельсина ароматную цедру. Компот аккуратно выжимает сок, а Коржик делает самое важное — следит, чтобы всё было вкусно.

1. Подготовьте апельсин.

Цедру натираем, сок выжимаем — пусть кухня сразу наполнится цитрусовым ароматом.

2. Смешайте основу.

Яйца взбиваем с сахаром и щепоткой соли — до лёгкой пены.

3. Добавляем аромат.

Вливаем молоко, растительное масло, апельсиновый сок и цедру. Перемешиваем до однородности.

4. Делаем тесто.

Муку соединяем с разрыхлителем и аккуратно всыпаем в жидкую часть. Перемешиваем — тесто должно получиться нежным и густым, как сметана.

5. Жарим панкейки.

Сковорода без масла, огонь средний. По 1–2 минуты с каждой стороны — и у вас получаются кругленькие, румяные панкейки, такие же идеальные, как башни из блинов в серии про праздник.

Подача — дело фантазии

Панкейки дружат со всем:

  • мёд
  • йогурт
  • свежий апельсин
  • варенье
  • крем-чиз

Получится завтрак, от которого любой дождливый день станет светлее — и у взрослых, и у маленьких фанатов «Трёх котов».

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
