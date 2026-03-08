Меню
Мама-Кошка готовит сырные палочки дома за 15 минут: гораздо вкуснее любого фаст-фуда

8 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Три кота»

Готовится быстро, а получается почти как в мультфильме.

Если вы смотрели мультсериал «Три кота», то наверняка помните, как часто герои готовят что-нибудь вкусное на кухне. Один из таких рецептов — домашние сырные палочки.

В этот раз Мама-Кошка решила приготовить простую и очень аппетитную закуску, которая отлично подойдет для семейного перекуса или просмотра любимого мультфильма.

Какие ингредиенты понадобятся

  • твердый сыр — 300 г
  • панировочные сухари — 200–250 г
  • итальянские травы — ½ чайной ложки
  • соль — 1½ чайной ложки
  • яйца — 2 штуки
  • мука — 30 г
  • вода — 2 столовые ложки
  • растительное масло — 1 чайная ложка

Главный секрет рецепта — двойная панировка. Именно она делает палочки особенно хрустящими.

Как приготовить сырные палочки

Сначала сыр нужно нарезать прямоугольными кусочками среднего размера.

Затем подготовьте три миски: в одну насыпьте муку, во второй взбейте яйца с водой, а в третьей смешайте панировочные сухари с итальянскими травами, солью и небольшим количеством растопленного масла.

Каждую сырную палочку сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и обваляйте в сухарях. После этого повторите шаг с яйцом и сухарями еще раз — так панировка получится плотной.

Форму для запекания застелите фольгой и слегка смажьте растительным маслом. Выложите палочки в один слой, накройте фольгой и отправьте в морозилку примерно на 30 минут.

После этого достаньте форму, пока разогревается духовка.

Сколько запекать палочки

Готовятся сырные палочки около 15 минут при температуре 210 °C. За это время панировка становится золотистой и хрустящей, а сыр внутри — мягким и тягучим.

Получается простая и очень вкусная закуска, которую можно приготовить вместе с детьми — прямо как в мультфильме «Три кота». Миу-миу-миу, приятного аппетита!

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
