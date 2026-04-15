Мама-Кошка добавляет в драники еще 2 овоща: получается нежнее и вкуснее — записывайте рецепт

15 апреля 2026 21:31
Кадр из сериала «Три кота»

Это блюдо оценят и взрослые, и дети.

Если хочется чего-то домашнего, простого и уютного, этот рецепт — идеальный вариант. Герои мультсериала «Три кота» снова зовут на кухню и предлагают приготовить драники, которые получаются нежными внутри и румяными снаружи.

Готовка здесь — не про сложные техники, а про удовольствие. Все делается быстро, а результат радует и детей, и взрослых.

Что понадобится для драников

• 2 средние картошки • 1 кабачок • 1 маленькая луковица • 1 яйцо • 3–4 столовые ложки муки • соль и перец по вкусу

Как готовить шаг за шагом

Сначала натрите картофель и кабачок на терке — лучше использовать среднюю, чтобы текстура была приятной. Затем добавьте мелко нарезанный лук, он придаст блюду аромат и сочность.

Вбейте яйцо, посолите, поперчите и хорошо перемешайте массу. После этого постепенно добавляйте муку, чтобы добиться густой, но не слишком плотной консистенции.

Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте драники ложкой, советует официальное сообщество «Три кота». Обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон — именно она делает их такими аппетитными.

Почему этот рецепт стоит попробовать

Такие драники получаются мягкими, сочными и с легкой овощной сладостью. Кабачок делает их нежнее классических, а картофель дает ту самую привычную основу.

И самое приятное — готовить их можно всей семьей. Ведь, как сказали бы Карамелька, Коржик и Компот: «Готовить вместе — это самое вкусное приключение!»

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
