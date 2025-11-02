«Людк, а Людк!»: старшая дочь из фильма «Любовь и голуби» давно не живет в России, но скучает по Москве

Фильм «Любовь и голуби» (1984) подарил Лисовской мгновенную известность. Образ Людки, старшей дочери Василия и Нади Кузякиных, стал для актрисы главным.

Работа в легендарной комедии закрепила за Лисовской коронную фразу, сказанную Надюхой, её экранной матерью: «Людк, а Людк!».

«Такое удовлетворение от результата работы и такое приятное послевкусие актерская судьба дарует нечасто», — признавалась актриса.

После фильма «Любовь и голуби» Лисовская продолжила сниматься: её можно увидеть в фильмах «Человек с аккордеоном», «Машенька», «Дина», «За Ветлугой-рекой» и других.

Однако эти роли уже не приносили ей той популярности, что подарила культовая комедия.

Первый брак и развод

В конце 80-х Лисовская вышла замуж за актёра Игоря Волкова, известного по фильму «Михайло Ломоносов».

Их познакомил коллега Игорь Лях, но семейная жизнь оказалась недолгой. Спустя два года супруги развелись и больше никогда не общались.

«Сейчас думаю: нет, это была не любовь! Наше сочетание оказалось гибельным», — откровенно признавалась актрисаь изданию 7days.ru.

Встреча с Вольфом Листом и эмиграция

В 1991 году Лисовская отправилась с театральной труппой на гастроли в Германию и именно там познакомилась с немецким актёром Вольфом Листом. Ради него она решилась на переезд, хотя признавалась, что долго не могла представить себе жизнь вдали от Москвы.

«Он покорил меня своей надёжностью. Немцы, если говорят “позвоню”, обязательно позвонят. Это подкупило», — рассказывала актриса.

Роды, которые едва не закончились трагедией

В браке с Вольфом у Лисовской родилась дочь Василиса. Актрисе было 38 лет, и роды оказались крайне сложными из-за слишком короткой пуповины. Врачам пришлось экстренно сделать кесарево сечение.

«Вольф настоял на том, чтобы быть рядом у операционного стола и первым взял Василису на руки», — вспоминала Янина.

К счастью, мать и дочь спасли, но этот опыт стал самым тяжёлым в жизни актрисы.

Жизнь сегодня

В Германии Лисовская долго не могла найти себя, из-за плохого немецкого ей даже пришлось поработать няней.

Но потом карьера наладилась, звезда советского кино служила в театрах Фрайбурга и Ганновера — сначала как актриса, а затем и как режиссёр.

Также Лисовская снималась в немецких фильмах и сериалах, среди которых: «Живущий у Рейна», «Приземление на Луну», «Ласточкино гнездо», «Полет в ночи — катастрофа над Юберлингеном».

Один из заметных проектов в её немецкой карьере — участие в популярном детективном сериале «Место преступления».

Позже она сосредоточилась на преподавании актёрского мастерства и работе на телевидении.

«Москву я люблю до сих пор. Скучаю по российскому кино и мечтаю снова выйти на съёмочную площадку», — признаётся актриса.

Сегодня Лисовская живёт во Фрайбурге, дружит с Юлией Меньшовой и преподаёт актёрское мастерство. Но для миллионов зрителей она навсегда останется той самой Людкой — живой, яркой и настоящей.

