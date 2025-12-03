Любите Кинга, но не любите ходить в кино? Тогда это точно вам понравится: уже известна дата выхода «Бегущего человека» в цифре

И наряжаться не нужно, и вкусняшки покупать тоже.

«Бегущий человек» снова взял разгон — и теперь готов ворваться в дома тех, кто пропустил его на большом экране. Экшен Эдгара Райта едва успел отгреметь в кинотеатрах, а зрители уже спрашивают главное: когда включать онлайн, чтобы погоня началась прямо на диване?

Мир рухнул, а шоу продолжается

В фильме «Бегущий человек» будущее выглядит так, как его никто не хотел видеть: экономика на дне, страна под контролем корпораций, а телевизор стал ареной кровавых развлечений.

Бен Ричардс в исполнении Глена Пауэлла — человек, у которого нет выхода. Болезнь дочери требует денег, и он соглашается на участие в смертоносном реалити-шоу, где обычного безработного превращают в мишень для охотников-профессионалов.

Зрители следят онлайн, убийцы дышат в спину, ставки растут каждую минуту — классический Райт, который снова заставляет сердце стучать быстрее.

Когда включать дома

Именно этот вопрос волнует всех, кто не успел посмотреть новинку в прокате. Ответ теперь известен: онлайн-релиз запланирован на 16 декабря — спустя месяц после выхода в кино.

Фильм уже собрал 65 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов, но основная аудитория, судя по всему, ждала именно цифрового релиза.

Звёздный каст и новые акценты

Эдгар Райт пересобрал историю Стивена Кинга так, чтобы она звучала в 2025-м особенно остро. Колман Доминго, Ли Пейс, Джош Бролин, Эмилия Джонс — каждый добавляет в гонку свой темперамент и нерв.

Критики осторожны: 64 % свежести на Rotten Tomatoes. А вот зрители куда щедрее — 79 % одобрения, и это уже заявка на статус нового народного экшена.

Через несколько дней можно будет проверить, заслуженно ли. Только приготовьте что-нибудь покрепче — гонка начинается дома.

