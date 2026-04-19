Любимый ведущий Тимур Кизяков: почему он ушел с Первого канала — как живет теперь

Телеведущий Тимур Кизяков давно завоевал сердца зрителей и стал «своим» для многих. Его программы «Пока все дома» и впоследствии «Когда все дома» на протяжении многих лет собирают семьи у экранов телевидения.

Уход Кизякова с Первого канала

С начала 90-х Тимур вел «Пока все дома» на Первом канале, и казалось, что это сотрудничество будет вечным. Однако в 2017 году он неожиданно ушел. Причиной его ухода стал конфликт, связанный с финансированием рубрики о детях-сиротах и поиске приемных семей для них. Программу обвинили в завышенных расходах, с чем Кизяков не согласился и решил уйти, чтобы избежать затяжного скандала. Позже проверка Генпрокуратуры не выявила никаких нарушений, но сам ведущий не хочет возвращаться к этой теме.

Новая жизнь программы

Однако история не закончилась на этом. Проект «переехал» на канал «Россия 1» и стал называться «Когда все дома». Суть осталась прежней: Кизяков продолжил посещать известных людей и вести с ними теплые, непринужденные разговоры.

Про семью

Он уже почти 30 лет счастлив в браке со своей соведущей Еленой. Их знакомство произошло еще в 90-х в «Останкино», когда она работала редактором. Тогда она была замужем. Кизяков тогда сразу понял, что она его судьба.

Позже жизнь снова свела их. Именно тогда началась их история. В семье подрастает трое детей: две дочери и сын. Семья живет дружно, избегая публичности.

Тимуру Кизякову сейчас 58 лет. Он живет с семьей в двухэтажном доме в Подмосковье.