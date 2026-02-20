Меню
Киноафиша Статьи Лучший тест для конца февраля: угадайте все 6 цитат из «Зимы в Простоквашино», а то весна не придет

20 февраля 2026 09:54
Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино» (1984)

С вопросами справятся только знатоки советской анимации.

«Зима в Простоквашино» занимает особое место в золотом фонде отечественной мультипликации. Это настоящее воплощение уюта и деревенского спокойствия, которое многие из нас помнят с детства.

Наблюдать за тем, как Матроскин ворчит по делу и без, Шарик увлекается очередным хобби, а Печкин пытается сохранить чувство собственного достоинства — удовольствие, не теряющее актуальности десятилетиями.

Эти персонажи стали настолько родными, что воспринимаются почти как члены семьи. Секрет такой любви кроется не только в обаятельных героях, но и в языке. Диалоги в «Простоквашино» отточены до совершенства.

Фразы из этого мультфильма уже давно живут отдельной жизнью — мы употребляем их в разговорах, даже не задумываясь об источнике. Настало время проверить, насколько прочно эти выражения засели в вашей памяти. Сможете ли вы узнать легендарные реплики в наших вопросах?

Фото: Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино» (1984)
Светлана Левкина
