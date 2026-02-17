Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании

Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании

17 февраля 2026 07:00
Кадр из фильма «Плохая девочка», «Эддингтон», «Еретик»

Рейтинги там не зашкаливают, но это и не нужно.

Психологический триллер снова стал удобным способом говорить о страхах без монстров и спецэффектов. Зритель все чаще выбирает истории про людей, которые ломаются, сомневаются и делают неправильный выбор.

Издание TheWrap выделило несколько заметных триллеров на HBO Max — не самые громкие релизы, но показательные по темам и настроению. Здесь напряжение строится не на погонях, а на мотивах и последствиях.

«Плохая девочка»

Фильм Халины Рейн (2024) с рейтингом IMDb 5,8 показывает, как служебный роман превращается в зону риска. Уверенная руководительница компании заводит связь со стажером, и личное быстро начинает влиять на работу. История про власть, контроль и уязвимость. Никакого криминала, но много неловких решений, за которые приходится платить.

«Эддингтон»

Работа Ари Астера (2025, IMDb 6,6) маскируется под ироничный вестерн, но по сути это триллер о власти. Маленький город во время пандемии, коррумпированный шериф, измены и скрытые договоренности. Чем тише место, тем заметнее любая трещина. Фильм аккуратно показывает, как личные конфликты перерастают в общественные.

«Еретик»

Триллер Скотта Бека (2024, IMDb 7,0) строится на религиозном конфликте. Две верующие девушки и мужчина, который живет вне их правил. Дальше — проверка границ, манипуляции и сомнения. Картина не пугает визуально, но заставляет следить за психологической игрой, пишет автор Дзен-канала «КиноПульс - Личный блог кинолюбителя».

Все эти работы точно найдут своего зрителя. Если профессиональное издание отобрало их среди сотен релизов, значит, у них есть за что зацепиться — сценарий, атмосфера или актерские работы. Такой список можно смело брать как ориентир и включать вечером без долгих поисков.

Фото: Кадр из фильма «Плохая девочка», «Эддингтон», «Еретик»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Читать дальше 18 февраля 2026
Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного Читать дальше 17 февраля 2026
«На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни «На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни Читать дальше 17 февраля 2026
Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Читать дальше 15 февраля 2026
Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные Читать дальше 14 февраля 2026
Наследник «Эпидемии» и «28 дней спустя»: фанатам вирусных хорроров нельзя пропустить «Заразу» с Нисоном от автора «Парка Юрского периода» Наследник «Эпидемии» и «28 дней спустя»: фанатам вирусных хорроров нельзя пропустить «Заразу» с Нисоном от автора «Парка Юрского периода» Читать дальше 14 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» Читать дальше 18 февраля 2026
Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше