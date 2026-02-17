Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании

Рейтинги там не зашкаливают, но это и не нужно.

Психологический триллер снова стал удобным способом говорить о страхах без монстров и спецэффектов. Зритель все чаще выбирает истории про людей, которые ломаются, сомневаются и делают неправильный выбор.

Издание TheWrap выделило несколько заметных триллеров на HBO Max — не самые громкие релизы, но показательные по темам и настроению. Здесь напряжение строится не на погонях, а на мотивах и последствиях.

«Плохая девочка»

Фильм Халины Рейн (2024) с рейтингом IMDb 5,8 показывает, как служебный роман превращается в зону риска. Уверенная руководительница компании заводит связь со стажером, и личное быстро начинает влиять на работу. История про власть, контроль и уязвимость. Никакого криминала, но много неловких решений, за которые приходится платить.

«Эддингтон»

Работа Ари Астера (2025, IMDb 6,6) маскируется под ироничный вестерн, но по сути это триллер о власти. Маленький город во время пандемии, коррумпированный шериф, измены и скрытые договоренности. Чем тише место, тем заметнее любая трещина. Фильм аккуратно показывает, как личные конфликты перерастают в общественные.

«Еретик»

Триллер Скотта Бека (2024, IMDb 7,0) строится на религиозном конфликте. Две верующие девушки и мужчина, который живет вне их правил. Дальше — проверка границ, манипуляции и сомнения. Картина не пугает визуально, но заставляет следить за психологической игрой, пишет автор Дзен-канала «КиноПульс - Личный блог кинолюбителя».

Все эти работы точно найдут своего зрителя. Если профессиональное издание отобрало их среди сотен релизов, значит, у них есть за что зацепиться — сценарий, атмосфера или актерские работы. Такой список можно смело брать как ориентир и включать вечером без долгих поисков.