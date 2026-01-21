«Лэндмен» больше не будет прежним: третий сезон станет перезагрузкой для сериала – возможно даже возвращение Деми Мур

Новый этап истории изменит не только расстановку сил, но и саму логику существования проекта.

Сериал «Лэндмен» официально движется к третьему сезону, и его авторы уже не скрывают: продолжение станет для шоу своеобразной перезагрузкой.

Об этом The Hollywood Reporter рассказал соавтор проекта Кристиан Уоллес, комментируя будущее ключевых персонажей.

Новая компания — новая динамика

По словам Уоллесa, в третьем сезоне Ти-Эл, Томми и Купер окажутся в одной команде, но больше не под крылом крупной корпорации.

Теперь это небольшой семейный бизнес, созданный практически с нуля. Такой формат меняет саму структуру отношений между героями: меньше формальных правил, больше личной ответственности и внутренних конфликтов.

Параллельно в истории останутся персонажи из M-Tex, которые, по словам сценариста, идут на серьезный риск, что добавляет сюжету напряжения и непредсказуемости.

Возвращения и возможные сюрпризы

Авторы не исключают и появления Ками в исполнении Деми Мур. Уоллесс отметил, что для этого персонажа «существует множество различных вариантов развития событий», оставив пространство для неожиданных решений.

Известно, что к своим ролям могут вернуться Билли Боб Торнтон, Эли Лартер, Мишель Рэндолф, Джейкоб Лофланд, Энди Гарсиа, а также актеры, присоединившиеся к проекту во втором сезоне.

Почему сериал решили обновить

Финал второго сезона вышел 19 января, а о продлении на третий стало известно еще в декабре. Paramount не стала тянуть с решением: сериал показал заметный рост интереса, а первые эпизоды нового сезона собрали миллионы просмотров.

Авторы явно хотят расширить границы истории, не повторяя уже пройденное.

