Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лэндмен» больше не будет прежним: третий сезон станет перезагрузкой для сериала – возможно даже возвращение Деми Мур

«Лэндмен» больше не будет прежним: третий сезон станет перезагрузкой для сериала – возможно даже возвращение Деми Мур

21 января 2026 08:56
Кадр из сериала "Лэндмен"

Новый этап истории изменит не только расстановку сил, но и саму логику существования проекта.

Сериал «Лэндмен» официально движется к третьему сезону, и его авторы уже не скрывают: продолжение станет для шоу своеобразной перезагрузкой.

Об этом The Hollywood Reporter рассказал соавтор проекта Кристиан Уоллес, комментируя будущее ключевых персонажей.

Новая компания — новая динамика

По словам Уоллесa, в третьем сезоне Ти-Эл, Томми и Купер окажутся в одной команде, но больше не под крылом крупной корпорации.

Теперь это небольшой семейный бизнес, созданный практически с нуля. Такой формат меняет саму структуру отношений между героями: меньше формальных правил, больше личной ответственности и внутренних конфликтов.

Параллельно в истории останутся персонажи из M-Tex, которые, по словам сценариста, идут на серьезный риск, что добавляет сюжету напряжения и непредсказуемости.

Кадр из сериала "Лэндмен"

Возвращения и возможные сюрпризы

Авторы не исключают и появления Ками в исполнении Деми Мур. Уоллесс отметил, что для этого персонажа «существует множество различных вариантов развития событий», оставив пространство для неожиданных решений.

Известно, что к своим ролям могут вернуться Билли Боб Торнтон, Эли Лартер, Мишель Рэндолф, Джейкоб Лофланд, Энди Гарсиа, а также актеры, присоединившиеся к проекту во втором сезоне.

Почему сериал решили обновить

Финал второго сезона вышел 19 января, а о продлении на третий стало известно еще в декабре. Paramount не стала тянуть с решением: сериал показал заметный рост интереса, а первые эпизоды нового сезона собрали миллионы просмотров.

Авторы явно хотят расширить границы истории, не повторяя уже пройденное.

Также прочитайте: Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них

Фото: Кадр из сериала "Лэндмен"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели «Последнюю статью журналиста» с Паламарчуком? Специально для НТВ создатель хита с рейтингом 8,1 подготовил кое-что поинтереснее Смотрели «Последнюю статью журналиста» с Паламарчуком? Специально для НТВ создатель хита с рейтингом 8,1 подготовил кое-что поинтереснее Читать дальше 22 января 2026
«Сюжет хороший, снято глупо»: больше всего претензий у зрителей именно к режиссеру сериала «Майор Гром: Игра против правил» — кажется, он не справился «Сюжет хороший, снято глупо»: больше всего претензий у зрителей именно к режиссеру сериала «Майор Гром: Игра против правил» — кажется, он не справился Читать дальше 20 января 2026
«Это идеальная Агата Кристи»: зрители в восторге от сериала «По направлению к нулю» — особенно сбивает с ног концовка «Это идеальная Агата Кристи»: зрители в восторге от сериала «По направлению к нулю» — особенно сбивает с ног концовка Читать дальше 20 января 2026
От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском» От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском» Читать дальше 20 января 2026
Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них Читать дальше 20 января 2026
«Сериал стал еще более трогательным и искренним»: зрители уверяют — второй сезон «Больницы Питт» не уступает первому «Сериал стал еще более трогательным и искренним»: зрители уверяют — второй сезон «Больницы Питт» не уступает первому Читать дальше 19 января 2026
Что в «Бригаде» означали «звёзды на плечах» Луки? Каверин все понял, а вот зрители нет Что в «Бригаде» означали «звёзды на плечах» Луки? Каверин все понял, а вот зрители нет Читать дальше 19 января 2026
Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои Читать дальше 19 января 2026
«Сюжет зацепил, актёры — нет»: как зрители приняли сериал НТВ «Позывной „Альфа“» о работе бойцов ФСБ «Сюжет зацепил, актёры — нет»: как зрители приняли сериал НТВ «Позывной „Альфа“» о работе бойцов ФСБ Читать дальше 19 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше