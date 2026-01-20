Меню
Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них

20 января 2026 10:23
«Терра Альта»

Лаконичный испанский детектив о семейных тайнах и личной мести вышел тихо, но оказался куда крепче, чем можно было ожидать.

Новый испанский сериал «Терра Альта» появился без громкой рекламной кампании и почти сразу растворился в потоке премьер, хотя у проекта есть всё, чтобы заинтересовать поклонников европейских криминальных историй.

Шесть серий, компактный хронометраж и сюжет, построенный вокруг одного преступления, делают его удобным вариантом для вдумчивого просмотра.

Сюжет, в котором нет лишних линий

Действие разворачивается в каталонском регионе Терра-Альта — тихом и внешне благополучном месте, где жестоко убивают представителей влиятельной семьи.

Расследование поручают детективу Мельчору Марину, недавно переехавшему сюда из Барселоны в надежде начать спокойную жизнь с женой и дочерью.

Дело быстро выходит за рамки обычного убийства. За фасадом уважаемой фамилии вскрываются давние конфликты, скрытые сделки и цепочка насилия, уходящая в прошлое.

Параллельно расследование заставляет самого Мельчора вновь столкнуться с личными решениями и поступками, от которых он пытался отгородиться переездом.

Герой с неудобным прошлым

Мельчор Марин — не классический «спокойный» следователь. Его опыт, характер и методы сформированы сложной биографией, и это напрямую влияет на ход расследования.

Чем дальше он продвигается, тем заметнее стирается граница между служебным долгом и личной вовлечённостью.

Этот внутренний конфликт становится одной из ключевых линий сериала и работает наравне с детективной интригой, не отвлекая от основного сюжета.

Актёрский ансамбль и атмосфера

В сериале заняты Иван Массаге, Мигель Бернардо, Гойя Толедо, Марта Этура, Пабло Дерки и Франсеск Орелья.

Актёры играют сдержанно, без демонстративных эмоций, что хорошо сочетается с холодной и напряжённой атмосферой маленького региона, где все знают друг друга и предпочитают молчать.

«Терра Альта» — это спокойный, мрачный криминальный сериал без внешних эффектов, но с чёткой драматургией и завершённой историей.

Он не пытается понравиться всем сразу и не подстраивается под тренды, за счёт чего выглядит честнее многих более заметных премьер.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из сериала «Терра Альта»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
