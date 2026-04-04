Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"»

Легендарный советский рисованный мультфильм о малыше-мамонте, отправившемся на поиски родительницы, был создан по мотивам произведения Дины Непомнящей под названием «Мама для мамонтёнка». Эту книгу переиздавали десятки раз, и сегодняшние папы и мамы по-прежнему читают её своим детям.

Премьера анимационной ленты состоялась в 1981 году, и на ней выросло уже несколько поколений юных зрителей. Теперь же у современных детей появится собственная версия этой хорошо знакомой истории.

На днях в Сеть выложили первый тизер-трейлер премьеры этого года, полнометражного мультфильма «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы». Это новая экранизация сказки Непомнящей, а заодно и ремейк той самой советской ленты.

О чём новая картина

Согласно сюжету, обаятельного детёныша мамонта по имени Пушистик случайно минует участь остальных вымерших сородичей. Он замерзает в вечной мерзлоте, а затем оттаивает уже в наши дни.

Малыш пускается в далёкое странствие в надежде найти маму. В ходе поисков он выясняет, что она, возможно, находится в Африке.

Компанию ему составляет забавный птенец по кличке Тупик, который соглашается помочь добраться до чёрного континента — попутно он мечтает выступить там с рэпом на конкурсе талантов.

Кто работает над проектом

Режиссёрское кресло занял Александр Войтинский, известный по фильмам «По щучьему велению» и «Огниво». Он заверил, что намерен сохранить атмосферу оригинального рассказа Непомнящей, но при этом расширить изначальную историю.

Важная деталь: в новой адаптации прозвучит та самая знаменитая мелодия — «По синему морю, к зелёной земле» из советского мультфильма.

Реакция зрителей

Пользователи Сети уже отметили, что отдельные кадры из трейлера выглядят так, будто их сгенерировала нейросеть. Кроме того, некоторые сцены вызывают ассоциации с известными зарубежными мультфильмами, например с «Ледниковым периодом».